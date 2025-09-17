Smart LED infälld belysning

Smart belysning erbjuder mycket mer än den enkla ljuskällan – Philips Hue finns i alla former och storlekar, inklusive downlights.
Guide till smart infälld LED-belysning
Kan jag använda infälld belysning i korridorer?
Kan jag använda infälld belysning i korridorer?
Kan jag använda infällda LED-lampor i köket?
Kan jag använda infällda LED-lampor i köket?
Vad är downlights?
Vad är downlights?
Vad är smart infälld LED-belysning?
Vad är smart infälld LED-belysning?
Vilka smarta ljuskällor kan användas för infälld belysning?
Vilka smarta ljuskällor kan användas för infälld belysning?
Kan jag styra infällda LED-lampor med röst?
Kan jag styra infällda LED-lampor med röst?
Läs mer om smarta infällda LED-lampor
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.