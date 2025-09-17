Support
Smart LED infälld belysning

Smart belysning erbjuder mycket mer än den enkla ljuskällan – Philips Hue finns i alla former och storlekar, inklusive downlights.

Guide till smart infälld LED-belysning

Kan jag använda infälld belysning i korridorer?

Kan jag använda infällda LED-lampor i köket?

Vad är downlights?

Vad är smart infälld LED-belysning?

Vilka smarta ljuskällor kan användas för infälld belysning?

Kan jag styra infällda LED-lampor med röst?

Läs mer om smarta infällda LED-lampor

infällda LED-lampor för gym

Så här får du den bästa belysningen i hemmagymmet

Få idéer till ditt hemmagym belysning, inklusive hur och var du ska placera smart infällda glödlampor
infällda lampor för vardagsrum

Såhär skapar du en snygg belysning i ditt vardagsrum

Smart infälld belysning kan användas i vardagsrum för att inte bara ge tillräckligt med belysning, du kan även lägga till stämningsbelysning.
Infälld LED-belysning för barnsovrum

Nattlampor för barn

Med smart placerade smarta infällda glödlampor kan du se till att dina barns rum är ordentligt upplysta för arbete, lek och sömn.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

