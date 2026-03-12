Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Närbild på framsidan av Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
I lager
  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Om Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Uppgradera ditt hem med ett 6-pack White ambiance GU10-ljuskällor. GU10-ljuskällor ger dig snabb tillgång till det bästa av smart belysning: varmt till kallt ljus samt ultralåg dimning. Perfekt att ha i köket eller hallen. Byt enkelt ut dina befintliga spotlights mot Hue GU10-ljuskällor.

  • Varmt till kallvitt ljus
  • Upp till 400 lumen
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

Trendande produkter

20% rabatt med Bridge!
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
energy.link.label

819,00 kr

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg
energy.link.label

699,00 kr

-30% på ljuskälla nr 2
GU10 – smart spotlight – (2-pack)

GU10 – smart spotlight – (2-pack)

Varmvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
energy.link.label

469,00 kr

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay