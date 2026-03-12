Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Nuvarande pris är 1638,00 kr
Nuvarande pris är 1638,00 kr
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Uppgradera ditt hem med ett 6-pack White ambiance GU10-ljuskällor. GU10-ljuskällor ger dig snabb tillgång till det bästa av smart belysning: varmt till kallt ljus samt ultralåg dimning. Perfekt att ha i köket eller hallen. Byt enkelt ut dina befintliga spotlights mot Hue GU10-ljuskällor.
-
- Varmt till kallvitt ljus
- Upp till 400 lumen
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871663
Produktinformation
- Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (3-pack)
- 2
Trendande produkter
20% rabatt med Bridge!
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
819,00 kr
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack
Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg
699,00 kr
-30% på ljuskälla nr 2
GU10 – smart spotlight – (2-pack)
Varmvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
469,00 kr