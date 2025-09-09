Tack vare olika former och socklar passar våra smarta LED-ljuskällor i nästan alla lampor och armaturer i ditt hem, vilket gör det enkelt att skaffa smart belysning överallt.
Multipack: E14 kronljuskälla 4-pack
Paketpriset är 1 042,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 1 158,00 kr
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8 W – 4-pack
Bright home security
Låt belysningen arbeta tillsammans med Secure-systemet för att ge dig sinnesro.Läs mer
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack
White and color ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 1600
White ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 1100
White ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 1600
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack
White and color ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 810
White and color ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 1100
White ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 810
White and color ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 1100
Guide till smarta LED-ljuskällor
Vad är skillnaden mellan White ambiance och White?
Hur länge varar smarta ljuskällor?
Hur ljusa är smarta ljuskällor?
Fungerar smarta ljuskällor även utan Wi-Fi?
Hur fungerar smarta LED-ljuskällor?
Fungerar smarta ljuskällor i alla lampor?
Behöver alla smarta LED-ljuskällor en smart hubb?
Vilka typer av ljuskällor för säkerhetsbelysning finns det?
Jag behöver hjälp med min smarta ljuskälla. Vad ska jag göra?
Är smarta ljuskällor Bluetooth-kompatibla?
Är alla smarta ljuskällor LED?
Läs mer om smarta LED-ljuskällor
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.