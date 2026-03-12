Milliskin infällda spotlights 6-pack i vitt smälter sömlöst in i omgivningen samtidigt som de ger ett varmt till kallt vitt ljus. Ett utmärkt alternativ för ditt kök, din hall eller var som helst där du vill ha en diskret ljuskälla. Styr direkt med Bluetooth eller lås upp fler smarta belysningsfunktioner med en Hue Bridge.



Varmt till kallvitt ljus

Bluetooth-styrning via app

Styr med app eller röst*

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