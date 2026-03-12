Multipack: Milliskin infälld spot 6-pack, vitt

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I lager
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Om Multipack: Milliskin infälld spot 6-pack, vitt

Milliskin infällda spotlights 6-pack i vitt smälter sömlöst in i omgivningen samtidigt som de ger ett varmt till kallt vitt ljus. Ett utmärkt alternativ för ditt kök, din hall eller var som helst där du vill ha en diskret ljuskälla. Styr direkt med Bluetooth eller lås upp fler smarta belysningsfunktioner med en Hue Bridge.

  • Varmt till kallvitt ljus
  • Bluetooth-styrning via app
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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