Multipack: Milliskin infälld spot 6-pack, vitt
Paketpriset är 2284,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 2538,00 kr
Paketpriset är 2284,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 2538,00 kr
Erbjudande
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Multipack: Milliskin infälld spot 6-pack, vitt
Milliskin infällda spotlights 6-pack i vitt smälter sömlöst in i omgivningen samtidigt som de ger ett varmt till kallt vitt ljus. Ett utmärkt alternativ för ditt kök, din hall eller var som helst där du vill ha en diskret ljuskälla. Styr direkt med Bluetooth eller lås upp fler smarta belysningsfunktioner med en Hue Bridge.
-
- Varmt till kallvitt ljus
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871687
Produktinformation
- Hue White ambiance Milliskin infälld spotlight (3-pack)
- 2