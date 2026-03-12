Slim infälld belysning 90 mm
Nuvarande pris är 1039,00 kr
Nuvarande pris är 1039,00 kr
Nyhet
I lager
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Om Slim infälld belysning 90 mm
Philips Hue slim infälld belysning med tunn profil låter dig placera infälld belysning i vilket rum som helst – till exempel i rum med undertak. Den breda spridningsvinkeln och det höga ljusflödet innebär att du kan lysa upp ännu större utrymmen.
- Reglerbara vita och färgade ljus
- Precisionsfärgblandning med Chromasync™
- 1000 lumen
- Vattentålig, fukttålig (IP44)
- Anslutning med Hue Bridge och Bluetooth
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103109231
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Pressgjuten aluminium, PC
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Ojusterbar
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Dimbar med Hue-app och strömbrytare
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 105
- Färgåtergivningsindex
- ≥80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 120
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Badrum, Sovrum, Korridor, Kök, Vardagsrum, Kontor, Kontor
- Stil
- Funktionell
- Typ
- Infällda lampor
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103109231
- Nettovikt
- 0,21 kg
- Bruttovikt
- 0,29 kg
- Höjd
- 125 mm
- Längd
- 122 mm
- Bredd
- 97 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004291101
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 11
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 9
Produktens mått och vikt
- Infällningsdjup
- 60 mm
- Total höjd
- 35 mm
- Total längd
- 90 mm
- Total bredd
- 90 mm
- Infälld takutskärning
- 7.0 cm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 000
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Nätström
- 220–240 V
- Energiklass för medföljande ljuskälla
- E
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- 8.3
- IP-kod
- IP44 (IP20 PSU)
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Ljusflöde på 2 700 K
- 750
- Antal ljuskällor
- 1
- UL våt/fuktig/torr plats
- Wet location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Infälld
Ljuskällan
- Formfaktor
- Slim downlight
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning