Paket: 3 Lily spotlight + utomhussensor
Paketpriset är 4363,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4848,00 kr
Paketpriset är 4363,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4848,00 kr
Erbjudande
I lager
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Om Paket: 3 Lily spotlight + utomhussensor
Färgsätt enkelt din trädgård med Lily spotlights. Tillsammans med utomhussensorn kan du se till att spottarna tänds när någon kommer i närheten. Det bästa av allt, det är lågvolt och du behöver därför ingen elektriker.
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- Vitt och färgat ljus
- Flyttbara spotlights
- Använd sensor för att tända lamporna
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871267
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Lily spotlight för utomhusbruk
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- Hue Utomhussensor
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