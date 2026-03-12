Paket: 3 Lily spotlight + utomhussensor

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I lager
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Om Paket: 3 Lily spotlight + utomhussensor

Färgsätt enkelt din trädgård med Lily spotlights. Tillsammans med utomhussensorn kan du se till att spottarna tänds när någon kommer i närheten. Det bästa av allt, det är lågvolt och du behöver därför ingen elektriker.

  • Vitt och färgat ljus
  • Flyttbara spotlights
  • Använd sensor för att tända lamporna
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