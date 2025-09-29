Support
LED-spotlights

Smarta LED-spotlights

Oavsett om du vill lysa upp en gång eller något favoritobjekt i trädgården kan du använda Philips Hue för att rikta strålkastarljuset på ditt hem.

Guide till smarta LED-spotlights

Hur väljer jag de bästa LED-strålkastarna utomhus?

Hur installerar jag utomhusspotlights?

Hur använder jag LED-spotlights inomhus för växter och konstverk?

Vad är en smart spotlight?

Fungerar smarta LED-spotlights med röstassistenter?

Är alla smarta spotlights LED?

Kan jag styra mina utomhusspotlights inifrån huset?

Läs mer om smarta LED-spotlights

spotlights för badrum

Tips på belysning till ditt badrum

Använd dessa praktiska tips för att förbättra din badrumsbelysning - från smarta spotlights till stilrena spegellampor och mycket mer.

LED-spotlights för trädgården

Hur väljer jag trädgårdsbelysning

Välj rätt spotlights och få tips på hur du kan dekorera din trädgård med smart belysning.

spotlights för veranda

5 belysningsidéer för entrén som får ditt hus att sticka ut ur mängden

Smarta spotlights ger en dramatisk effekt till buskar, träd och annan grönska runt din veranda.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay