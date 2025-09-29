Oavsett om du vill lysa upp en gång eller något favoritobjekt i trädgården kan du använda Philips Hue för att rikta strålkastarljuset på ditt hem.
Guide till smarta LED-spotlights
Hur väljer jag de bästa LED-strålkastarna utomhus?
Hur väljer jag de bästa LED-strålkastarna utomhus?
Hur installerar jag utomhusspotlights?
Hur installerar jag utomhusspotlights?
Hur använder jag LED-spotlights inomhus för växter och konstverk?
Hur använder jag LED-spotlights inomhus för växter och konstverk?
Vad är en smart spotlight?
Vad är en smart spotlight?
Fungerar smarta LED-spotlights med röstassistenter?
Fungerar smarta LED-spotlights med röstassistenter?
Är alla smarta spotlights LED?
Är alla smarta spotlights LED?
Kan jag styra mina utomhusspotlights inifrån huset?
Kan jag styra mina utomhusspotlights inifrån huset?
Läs mer om smarta LED-spotlights
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.