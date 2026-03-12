Pongee med 4 spotlights svart + 4 st GU10 color-ljuskällor

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I lager
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Om Pongee med 4 spotlights svart + 4 st GU10 color-ljuskällor

Lys upp ditt hem med Philips Pongee med 4 spotlight i svart. Ingår smarta Hue GU10 color-ljuskällor.

  • Snabb trådlös dimning
  • Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
  • Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa

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