Pongee med 4 spotlights svart + 4 st GU10 color-ljuskällor
Paketpriset är 2924,68 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 3249,64 kr
Paketpriset är 2924,68 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 3249,64 kr
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I lager
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Om Pongee med 4 spotlights svart + 4 st GU10 color-ljuskällor
Lys upp ditt hem med Philips Pongee med 4 spotlight i svart. Ingår smarta Hue GU10 color-ljuskällor.
- Snabb trådlös dimning
- Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
- Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874602
Produktinformation
- Tak-/väggspotlights Pongee tak-/väggspotlight 4 x
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)
- 2
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