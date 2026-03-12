Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

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Om Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Uppgradera ditt hem med ett 6-pack White and color ambiance GU10-ljuskällor. GU10-ljuskällor ger dig snabb tillgång till det bästa inom smart belysning: vitt och färgat ljus samt ultralåg dimning. Perfekt att ha i köket eller hallen. Ersätt enkelt dina befintliga spotlights med Hue GU10-ljuskällor.

  • Vitt och färgat ljus
  • Upp till 400 lumen
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

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