Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor

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I lager
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Om Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor

Håll ett öga på vad som händer hemma genom att lägga till dessa fyra kontaktsensorer och två rörelsesensorer till din befintliga Philips Hue Bridge-uppsättning. Ställ in dina sensorer för att skicka omedelbara varningar till din mobila enhet – och vidta åtgärder från Säkerhetscentret i Philips Hue-appen.

  • Två Secure kontaktsensorer
  • Två inomhussensorer
  • Styrning med Philips Hue-appen
  • *kräver Hue Bridge
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