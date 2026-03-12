Håll ett öga på vad som händer hemma genom att lägga till dessa fyra kontaktsensorer och två rörelsesensorer till din befintliga Philips Hue Bridge-uppsättning. Ställ in dina sensorer för att skicka omedelbara varningar till din mobila enhet – och vidta åtgärder från Säkerhetscentret i Philips Hue-appen.

Två Secure kontaktsensorer

Två inomhussensorer

Styrning med Philips Hue-appen

*kräver Hue Bridge