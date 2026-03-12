Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor
Nuvarande pris är 2576,00 kr
Nuvarande pris är 2576,00 kr
I lager
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Om Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor
Håll ett öga på vad som händer hemma genom att lägga till dessa fyra kontaktsensorer och två rörelsesensorer till din befintliga Philips Hue Bridge-uppsättning. Ställ in dina sensorer för att skicka omedelbara varningar till din mobila enhet – och vidta åtgärder från Säkerhetscentret i Philips Hue-appen.
- Två Secure kontaktsensorer
- Två inomhussensorer
- Styrning med Philips Hue-appen
- *kräver Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870956
Produktinformation
- Hue Secure kontaktsensor
- 2
- Hue Motion sensor
- 2