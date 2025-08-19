Support
Smart hemsäkerhet

Smart hemsäkerhet

Skydda ditt hem med ljus för en extra känsla av skydd, oavsett om du är hemma eller borta. Med Philips Hue får du inte bara smart hemsäkerhet – du får ljusstark hemsäkerhet.

39 produkter
Alla produkter Starterkits (25) Ljuskällor (120) Lightstrips (39) Säkerhet (39)
Svart

Svart

(11)

Vit

Vit

(9)

Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådlös installation
Automatiserar din belysning
Lång livslängd för batteriet
Monteras på dörrar och fönster
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Secure trådbunden kamera

Hue

Secure trådbunden kamera
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Ansluts till uttag
Väggfäste ingår
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Secure trådbunden kamera

Hue

Secure trådbunden kamera
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Ansluts till uttag
Väggfäste ingår
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Secure batterikamera

Hue

Secure batterikamera
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggfäste ingår
Försäljning
Närbild på framsidan av Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor

Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor
Två Secure kontaktsensorer
Två inomhussensorer
Styrning med Philips Hue-appen
*kräver Hue Bridge
Närbild på framsidan av Paket: 2 x Secure batterikamera

Paket: 2 x Secure batterikamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggmontering ingår
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Secure strålkastare med kamera

Hue

Secure strålkastare med kamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Vitt och färgat ljus
Kopplas direkt till hemmets el
Närbild på framsidan av Paket: 2 x Secure trådbunden kamera

Paket: 2 x Secure trådbunden kamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Ansluts till eluttag
Väggmontering ingår
Försäljning
Närbild på framsidan av Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor + Bridge

Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor + Bridge
Bridge ingår
Fyra Secure kontaktsensorer
Två inomhussensorer
Styrning med Philips Hue-appen
Närbild på framsidan av Paket: 2 x Secure trådbunden kamera

Paket: 2 x Secure trådbunden kamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Ansluts till eluttag
Väggmontering ingår
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Secure batterikamera

Hue

Secure batterikamera
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggfäste ingår
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Secure trådbunden kamera med bordsstativ

Hue

Secure trådbunden kamera med bordsstativ
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Ansluts till uttag
Stativ ingår
1-12 av (totalt}

Guide till smart hemsäkerhet

Vad är smart hemsäkerhet?

Hur kan jag göra mitt smarta hem säkrare?

Finns det trådlösa säkerhetskameror?

Vad är smart övervakning av hemmet?

Hittar du inte ett svar relaterat till smart hemsäkerhet?

Läs mer om smart hemsäkerhet

Säkerhetsbelysning

Vad är säkerhetsbelysning?

Effektiv säkerhetsbelysning handlar inte längre om att installera några starka lampor här och där.
Secure kontaktsensor

De bästa säkerhetstipsen för att använda rörelsesensor

Kämpar du för att tända belysningen i hallen med armbågen samtidigt som du bär tunga kassar med matvaror? Tänk om din kropp blev strömbrytaren?
Säkerhet och automatisering av belysning

Känn dig tryggare med automatisering av belysningen i hemmet

Låt Philips Hue-belysning, -sensorer, -övervakningskameror och Hue-appen arbeta tillsammans så att du kan känna dig trygg, oavsett om du är hemma eller bortrest.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay