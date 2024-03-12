Hỗ trợ

Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập bộ khởi động

Dù dùng loại bộ khởi động Philips Hue nào, bạn đều có thể dễ dàng thiết lập. Tập hợp các bóng đèn, Hue Bridge của bạn và bất kỳ phụ kiện đèn thông minh nào đi kèm để bắt đầu hành trình chiếu sáng thông minh.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

  1. Cắm Hue Bridge của bạn vào ổ cắm.
  2. Kết nối Hue Bridge với bộ định tuyến Wi-Fi của bạn bằng cáp Ethernet đi kèm.
Kết nối Hue bridge

3. Đợi hai đèn đầu tiên bật sáng.

4. Đặt bóng đèn của bạn vào đèn hoặc phụ kiện và đảm bảo rằng các bóng đèn đó được kết nối với nguồn điện.

Thiết lập bộ khởi động

  1. Tải ứng dụng Hue xuống từ App Store hoặc Cửa hàng Google Play.
  2. Mở ứng dụng Hue. Đảm bảo rằng điện thoại của bạn và Hue Bridge đều kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối Hue Bridge với ứng dụng.
  4. Khi Hue Bridge của bạn được kết nối thành công, ứng dụng Hue sẽ tìm kiếm đèn. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.
  5. Nếu bộ khởi động của bạn đi kèm với các phụ kiện, bạn có thể dễ dàng thêm các phụ kiện đó cùng lúc:

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập bộ khởi động, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue. 

