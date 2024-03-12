Dù dùng loại bộ khởi động Philips Hue nào, bạn đều có thể dễ dàng thiết lập. Tập hợp các bóng đèn, Hue Bridge của bạn và bất kỳ phụ kiện đèn thông minh nào đi kèm để bắt đầu hành trình chiếu sáng thông minh.
Hướng dẫn thiết lập
Cách thiết lập bộ khởi động
Thiết lập bộ khởi động
- Tải ứng dụng Hue xuống từ App Store hoặc Cửa hàng Google Play.
- Mở ứng dụng Hue. Đảm bảo rằng điện thoại của bạn và Hue Bridge đều kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối Hue Bridge với ứng dụng.
- Khi Hue Bridge của bạn được kết nối thành công, ứng dụng Hue sẽ tìm kiếm đèn. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.
- Nếu bộ khởi động của bạn đi kèm với các phụ kiện, bạn có thể dễ dàng thêm các phụ kiện đó cùng lúc:
Tìm hiểu cách thiết lập Công tắc điều chỉnh độ sáng cho Hue
Bạn cần trợ giúp?
Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập bộ khởi động, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue.
Câu hỏi thường gặp về Hue Bridge >
Câu hỏi thường gặp về ứng dụng Hue >