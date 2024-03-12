Cách thiết lập bộ khởi động

Hướng dẫn thiết lập

Dù dùng loại bộ khởi động Philips Hue nào, bạn đều có thể dễ dàng thiết lập. Tập hợp các bóng đèn, Hue Bridge của bạn và bất kỳ phụ kiện đèn thông minh nào đi kèm để bắt đầu hành trình chiếu sáng thông minh.