如何使用 Apple Home 设置飞利浦Hue

如何使用 Apple Home 设置飞利浦Hue

使用 Siri 和 Apple HomeKit 技术控制您的灯具并打造全面智能家居。

您需要什么

将 Hue 添加到 HomeKit 之前，确保一切准备就绪。

Hue 桥接器

Hue 桥接器

作为飞利浦Hue 系统的核心，Hue 桥接器可以让 HomeKit 与您的灯具通信。

飞利浦Hue 灯具

飞利浦Hue 灯具

智能灯泡、灯具、吸顶灯具，应有尽有 — 所有飞利浦Hue 灯具都与 Apple Home 兼容。
安装了 Apple Home 应用程序的 iOS 设备

安装了 Apple Home 应用程序的 iOS 设备

确保您已将 Home 应用程序下载到您的设备上，iPad 和 iPhone 均支持。

您需要做什么

  • 打开飞利浦Hue 应用程序并导航到设置 &gt; 语音助手。
  • 点击“Siri 和 HomeKit”。
  • 点击设置。
  • 选择您要连接的家。
  • 按 Hue 桥接器中央的按钮进行连接。
  • 点击“扫描代码”，扫描 Hue 桥接器背面的 HomeKit 代码。
  • 您的灯具将显示在“家庭”应用程序的默认房间中。根据灯具在家中的实际位置，对各房间的灯具进行管理和分组。

您需要做什么

  • 打开飞利浦Hue 应用程序并导航到设置 &gt; 智能家居和语音。
  • 点击开始使用。
  • 点击 Siri 和 Apple Home。
  • 点击设置。
  • 点击“下一步”并使用您的 Hue 帐户登录。
  • 选择您要连接的家，或创建一个新家。
  • 按照屏幕上的说明在 Apple Home 应用程序中设置灯具。
  • 点击“完成”。

您的灯具将显示在“家庭”应用程序的默认房间中。根据灯具在家中的实际位置，对各房间的灯具进行管理和分组。 

已连接，希望切换到 Matter？获取说明。  

只需说“你好 Siri...”

现在您已完成设置，请尝试一些最常用的语音指令！

“打开灯。”
“关闭楼下的灯。”
“打开我的台灯。”
“将客厅灯调成蓝色。”
“将书房灯设置为‘草原日落’。”
“将灯光调暗至百分之十。”
查看更多 Siri 语音指令

问答

我已经连接到 Apple Home，但想改用 Matter。该如何切换？

在 HomeKit 中找不到我的 Hue 桥接器。

什么是 Apple HomeKit？

我不在家时，是否可以使用 Home 应用程序控制我的灯具？

如果 Hue 应用程序中的灯具与 Home 应用程序不匹配怎么办？

两位女士站在紫色墙壁的客厅中，惊叹地抬头看着吸顶灯

与 Matter 兼容

您还可以将 Apple Home 与 Matter 进行连接。该协议无缝、安全，专为未来智能家居而构建。 

探索 Matter
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我们随时为您提供帮助！如果您在配对飞利浦Hue 和 Apple Home 时需要更多支持，请查看更多问答或与我们联系。

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