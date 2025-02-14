如何使用 Apple Home 设置飞利浦Hue

使用 Siri 和 Apple HomeKit 技术控制您的灯具并打造全面智能家居。
您需要什么
将 Hue 添加到 HomeKit 之前，确保一切准备就绪。
Hue 桥接器
作为飞利浦Hue 系统的核心，Hue 桥接器可以让 HomeKit 与您的灯具通信。
飞利浦Hue 灯具
智能灯泡、灯具、吸顶灯具，应有尽有 — 所有飞利浦Hue 灯具都与 Apple Home 兼容。
安装了 Apple Home 应用程序的 iOS 设备
确保您已将 Home 应用程序下载到您的设备上，iPad 和 iPhone 均支持。
您需要做什么
- 打开飞利浦Hue 应用程序并导航到设置 > 语音助手。
- 点击“Siri 和 HomeKit”。
- 点击设置。
- 选择您要连接的家。
- 按 Hue 桥接器中央的按钮进行连接。
- 点击“扫描代码”，扫描 Hue 桥接器背面的 HomeKit 代码。
- 您的灯具将显示在“家庭”应用程序的默认房间中。根据灯具在家中的实际位置，对各房间的灯具进行管理和分组。
您需要做什么
- 打开飞利浦Hue 应用程序并导航到设置 > 智能家居和语音。
- 点击开始使用。
- 点击 Siri 和 Apple Home。
- 点击设置。
- 点击“下一步”并使用您的 Hue 帐户登录。
- 选择您要连接的家，或创建一个新家。
- 按照屏幕上的说明在 Apple Home 应用程序中设置灯具。
- 点击“完成”。
您的灯具将显示在“家庭”应用程序的默认房间中。根据灯具在家中的实际位置，对各房间的灯具进行管理和分组。
已连接，希望切换到 Matter？获取说明。
只需说“你好 Siri...”
现在您已完成设置，请尝试一些最常用的语音指令！