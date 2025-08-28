当您将 Hue 灯连接到 Google Assistant 时，您可以进行语音控制，并且可以将家里的所有智能设备连接在一起。
您需要什么
准备好设置所有 Google Home 和飞利浦 Hue 设备。
飞利浦 Hue 灯
您拥有的所有飞利浦 Hue 灯泡和灯具都与 Google Home 兼容。
支持 Google Assistant 的设备
从一系列支持 Google Assistant 的 Google 产品中进行选择，也可以选择使用您的移动设备！
Google Home 应用程序
将 Google Home 应用程序下载到您的移动设备上。
Hue 桥接器（完整功能）
虽然您可以通过蓝牙将飞利浦 Hue 连接到 Google Home，但 Hue 桥接器可以解锁更多功能，包括对 Matter 的支持。
通过 Hue 桥接器进行设置
- 打开 Google Home 应用程序。
- 点击左上角的加号图标 (+)。
- 点击“设置设备”。
- 点击“与 Google 配合使用”。
- 在下一个界面中，从列表中选择“飞利浦 Hue”。您可以滚动屏幕查找它，或在屏幕顶部的搜索栏中输入“飞利浦 Hue”。
- 您将被重定向到飞利浦 Hue 帐户页面。点击“是”向 Google Home 应用程序授予控制 Hue 灯的权限。该应用程序会将飞利浦 Hue 与 Google Assistant 相关联。
- 点击后退箭头图标以返回到 Google Home 应用程序的主屏幕。现在，您的所有飞利浦 Hue 灯和房间都已列出。
只需说：“OK Google...”
将飞利浦 Hue 连接到 Google Home 后，即可开始使用语音控制灯光！