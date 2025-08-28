探索
如何使用 Google Home 设置飞利浦 Hue

当您将 Hue 灯连接到 Google Assistant 时，您可以进行语音控制，并且可以将家里的所有智能设备连接在一起。

您需要什么

准备好设置所有 Google Home 和飞利浦 Hue 设备。

飞利浦 Hue 灯

您拥有的所有飞利浦 Hue 灯泡和灯具都与 Google Home 兼容。

 

支持 Google Assistant 的设备

从一系列支持 Google Assistant 的 Google 产品中进行选择，也可以选择使用您的移动设备！

 

Google Home 应用程序

将 Google Home 应用程序下载到您的移动设备上。

Hue 桥接器（完整功能）

虽然您可以通过蓝牙将飞利浦 Hue 连接到 Google Home，但 Hue 桥接器可以解锁更多功能，包括对 Matter 的支持。

通过 Hue 桥接器进行设置

  • 打开 Google Home 应用程序。
  • 点击左上角的加号图标 (+)。
  • 点击“设置设备”。
  • 点击“与 Google 配合使用”。
  • 在下一个界面中，从列表中选择“飞利浦 Hue”。您可以滚动屏幕查找它，或在屏幕顶部的搜索栏中输入“飞利浦 Hue”。
  • 您将被重定向到飞利浦 Hue 帐户页面。点击“是”向 Google Home 应用程序授予控制 Hue 灯的权限。该应用程序会将飞利浦 Hue 与 Google Assistant 相关联。
  • 点击后退箭头图标以返回到 Google Home 应用程序的主屏幕。现在，您的所有飞利浦 Hue 灯和房间都已列出。

只需说：“OK Google...”

将飞利浦 Hue 连接到 Google Home 后，即可开始使用语音控制灯光！

“打开灯。”
“关闭厨房灯。”
“打开床头灯。”
“把卧室灯调成蓝光。”
“把客厅设为‘春暖花开’”。
“将灯光调暗至百分之六十。”
查看更多 Google 语音指令

问答

我可以使用哪些支持 Google Assistant 的设备来控制飞利浦 Hue 灯？

为什么 Google Home 应用程序中没有显示飞利浦 Hue 灯？

如果我无法通过 Google 的无缝设置过程将我的飞利浦 Hue 灯泡连接到 Google Assistant，该怎么办？

使用 Hue 应用程序中的 Matter 连接 Google Home 有哪些好处？

如何使用 Hue 应用程序中的 Matter 连接 Google Home？

Matter 支持哪些 Google Home 功能？

如果我为 Google Home 集成启用 Matter，是否会丢失现有设置内容？

所有 Google Home 和 Google Nest 设备都支持 Matter 吗？

与 Matter 兼容

借助 Matter 可以更轻松地与 Google Assistant 连接。该协议无缝、安全，专为未来智能家居而打造。

探索 Matter
