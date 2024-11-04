Ensimmäinen laatuaan: upea musiikin ja valaistuksen integraatio, jossa näkö- ja ääniaistimukset kietoutuvat yhteen. Yhdistä Philips Hue- ja Spotify-tilisi ja nauti, kuinka valaistus reagoi musiikkiin.
Philips Hue + Spotify
Herätä musiikkisi eloon
Olitpa sitten rentoutumassa kotisohvalla rauhallisen musiiikin parissa tai nauttimassa vauhdikkaasta rockista, musiikki tarjoaa elämyksen, jonka kuulet, näet ja tunnet.
Määritä Philips Hue + Spotify
Ota käyttöön Philips Hue + Spotify – tarvitset vain Hue Bridge -sillan, värilamput ja minkä tahansa äänilaitteen.
Luo oma tila
Tarvitset värilamput jotka on ryhmitelty viihdealueelle Philips Hue -sovelluksessa. Eikö sinulla ole vielä viihdealuetta? Voit ottaa viihdealueen käyttöön, kun yhdistät tilisi.
Linkitä tilit
Avaa Philips Hue ‑sovelluksessa Synkronoi-välilehti ja kirjaudu Philips Hue- ja Spotify-tileillesi näytön ohjeiden mukaisesti.
Näe musiikki valoissasi
Napauta Synkronoi-välilehdeltä kohtaa Aloita heti ja ala kuunnella kappaletta tai soittolistaa millä tahansa laitteella, jolla olet kirjautunut sisään Spotify-tilillesi – puhelimella, tabletilla tai jopa tietokoneella.
Valon ja äänen sinfonia
Philips Hue -älyvalaistus ja Spotify-musiikki sopivat täydellisesti yhteen. Ota musiikistasi kaikki irti ja koe se uudella tavalla.
Monitasoinen integraatio
Philips Hue luo valokomentosarjoja, jotka heijastavat musiikin rytmiä, ja Spotify tekee algoritmista vieläkin elämyksellisemmän. Valokomentosarjat on suunniteltu sopimaan täydellisesti jokaiseen kappaleeseen – genreen, tunnelmaan ja rytmiin.
Personoi synkronointitapasi
Hienosäädä elämyksesi säätämällä valojen voimakkuutta, kirkkautta ja jopa värivalikoimaa. Musiikkimakusi on persoonallinen, joten valaistuksesikin pitäisi olla.
Käytä mitä tahansa äänilaitetta
Mikään äänijärjestelmä ei ole liian pieni Philips Hue + Spotifylle. Voit käyttää täydellistä surround sound -äänijärjestelmää tai puhelimeen liitettyjä kuulokkeita.
Ota käyttöön Spotify
Philips Hue + Spotify toimii ilmaisten ja maksullisten Spotify-tilien kanssa. Luo Spotify-tili, lataa sovellus puhelimeesi tai tietokoneeseesi ja ala nauttia valtavasta kappale- ja soittolistakirjastosta.
Edellyttää värilamppuja ja Hue Bridge -siltaa
Jotta näet lamppujesi reagoivan musiikkiin, tarvitset värikkäät Philips Hue -älyvalot ja Hue Bridge -sillan.
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Kysymyksiä ja vastauksia
Toimiiko Philips Hue + Spotify -integrointi kaikkien Philips Hue -tuotteiden kanssa?
Toimiiko Philips Hue + Spotify -integrointi kaikkien Philips Hue -tuotteiden kanssa?
Mitä eroa on Philips Hue + Spotifyn ja Philips Hue Play HDMI sync boxin musiikkitilan välillä?
Mitä eroa on Philips Hue + Spotifyn ja Philips Hue Play HDMI sync boxin musiikkitilan välillä?
Mitä eroa on Philips Hue + Spotify -integroinnilla ja kolmannen osapuolen sovelluksilla?
Mitä eroa on Philips Hue + Spotify -integroinnilla ja kolmannen osapuolen sovelluksilla?
Mitkä Spotify-tilit ovat yhteensopivia Philips Hue + Spotifyn kanssa?
Mitkä Spotify-tilit ovat yhteensopivia Philips Hue + Spotifyn kanssa?
Voiko Philips Hue + Spotify -integraatiota käyttää ilman Spotify-tiliä?
Voiko Philips Hue + Spotify -integraatiota käyttää ilman Spotify-tiliä?
Tarvitsevatko käyttäjät Spotify Premium -tilin yhdistääkseen Philips Huen Spotifyyn Philips Hue -sovelluksessa?
Tarvitsevatko käyttäjät Spotify Premium -tilin yhdistääkseen Philips Huen Spotifyyn Philips Hue -sovelluksessa?
Miten Philips Hue yhdistetään Spotifyyn?
Miten Philips Hue yhdistetään Spotifyyn?
Voiko Philips Hue + Spotify -integrointia ohjata virtuaaliavustajalla?
Voiko Philips Hue + Spotify -integrointia ohjata virtuaaliavustajalla?
Mitä Hue-sovellusversiota Philips Hue + Spotify -integroinnin kanssa käytetään?
Mitä Hue-sovellusversiota Philips Hue + Spotify -integroinnin kanssa käytetään?
Pyydä tukea
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