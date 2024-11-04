Philips Hue + Spotify

Ensimmäinen laatuaan: upea musiikin ja valaistuksen integraatio, jossa näkö- ja ääniaistimukset kietoutuvat yhteen. Yhdistä Philips Hue- ja Spotify-tilisi ja nauti, kuinka valaistus reagoi musiikkiin.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Uppoudu musiikkiin

Herätä musiikkisi eloon

Olitpa sitten rentoutumassa kotisohvalla rauhallisen musiiikin parissa tai nauttimassa vauhdikkaasta rockista, musiikki tarjoaa elämyksen, jonka kuulet, näet ja tunnet.

Määritä Philips Hue + Spotify

Ota käyttöön Philips Hue + Spotify – tarvitset vain Hue Bridge -sillan, värilamput ja minkä tahansa äänilaitteen.

Mobiililaite, joka näyttää viihdealueen luontinäytön Hue-sovelluksessa

Luo oma tila

Tarvitset värilamput jotka on ryhmitelty viihdealueelle Philips Hue -sovelluksessa. Eikö sinulla ole vielä viihdealuetta? Voit ottaa viihdealueen käyttöön, kun yhdistät tilisi.

Mobiililaite, joka näyttää Philips Hue + Spotify -asetusnäytön Hue-sovelluksessa

Linkitä tilit

Avaa Philips Hue ‑sovelluksessa Synkronoi-välilehti ja kirjaudu Philips Hue- ja Spotify-tileillesi näytön ohjeiden mukaisesti.

Mobiililaite, joka näyttää Synkronoi-välilehden Hue-sovelluksessa

Näe musiikki valoissasi

Napauta Synkronoi-välilehdeltä kohtaa Aloita heti ja ala kuunnella kappaletta tai soittolistaa millä tahansa laitteella, jolla olet kirjautunut sisään Spotify-tilillesi – puhelimella, tabletilla tai jopa tietokoneella.

Valon ja äänen sinfonia

Philips Hue -älyvalaistus ja Spotify-musiikki sopivat täydellisesti yhteen. Ota musiikistasi kaikki irti ja koe se uudella tavalla.

Älyvalaisin sivupöydällä mobiililaitteen kanssa, jossa näkyy Hue-sovelluksen Synkronoi-välilehti

Monitasoinen integraatio

Philips Hue luo valokomentosarjoja, jotka heijastavat musiikin rytmiä, ja Spotify tekee algoritmista vieläkin elämyksellisemmän. Valokomentosarjat on suunniteltu sopimaan täydellisesti jokaiseen kappaleeseen – genreen, tunnelmaan ja rytmiin.

Älykäs lattiavalaisin ja mobiililaite, joka näyttää Hue-valaistusasetukset Hue-sovelluksessa

Personoi synkronointitapasi

Hienosäädä elämyksesi säätämällä valojen voimakkuutta, kirkkautta ja jopa värivalikoimaa. Musiikkimakusi on persoonallinen, joten valaistuksesikin pitäisi olla. 

Älykaiutin yöpöydällä

Käytä mitä tahansa äänilaitetta

Mikään äänijärjestelmä ei ole liian pieni Philips Hue + Spotifylle. Voit käyttää täydellistä surround sound -äänijärjestelmää tai puhelimeen liitettyjä kuulokkeita.

Tutustu musiikin kanssa synkronointiin
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Toimii Philips Hue -värilampuilla

Luo mieluisimmista älyvaloista viihdealue. Philips Hue + Spotify edellyttää Philips Hue White and Color Ambiance -lamppuja ja Hue Bridge -siltaa. 

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Makuuhuone, jossa on älykkäät pöytälamput ja älykkäät kohdevalot sekä mobiililaite, joka näyttää Synkronoi-välilehden Hue-sovelluksessa

Ota käyttöön Spotify

Philips Hue + Spotify toimii ilmaisten ja maksullisten Spotify-tilien kanssa. Luo Spotify-tili, lataa sovellus puhelimeesi tai tietokoneeseesi ja ala nauttia valtavasta kappale- ja soittolistakirjastosta. 

Siirry Spotifyyn
Kokoelma Philips Hue -lamppuja, Hue Bridge ja älykäs kohdevalo

Edellyttää värilamppuja ja Hue Bridge -siltaa

Jotta näet lamppujesi reagoivan musiikkiin, tarvitset värikkäät Philips Hue -älyvalot ja Hue Bridge -sillan. 

Katso, miten homma toimii

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Kysymyksiä ja vastauksia

Toimiiko Philips Hue + Spotify -integrointi kaikkien Philips Hue -tuotteiden kanssa?

Mitä eroa on Philips Hue + Spotifyn ja Philips Hue Play HDMI sync boxin musiikkitilan välillä?

Mitä eroa on Philips Hue + Spotify -integroinnilla ja kolmannen osapuolen sovelluksilla?

Mitkä Spotify-tilit ovat yhteensopivia Philips Hue + Spotifyn kanssa?

Voiko Philips Hue + Spotify -integraatiota käyttää ilman Spotify-tiliä?

Tarvitsevatko käyttäjät Spotify Premium -tilin yhdistääkseen Philips Huen Spotifyyn Philips Hue -sovelluksessa?

Miten Philips Hue yhdistetään Spotifyyn?

Voiko Philips Hue + Spotify -integrointia ohjata virtuaaliavustajalla?

Mitä Hue-sovellusversiota Philips Hue + Spotify -integroinnin kanssa käytetään?

Kokoelma Philips Hue -lamppuja, Hue Bridge ja älykäs kohdevalo

Pyydä tukea

Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Spotifyn välisen pariliitoksen muodostamisessa, katso muut kysymykset ja vastaukset tai ota meihin yhteyttä.

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