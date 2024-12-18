Älykodin tuotteet

Tutustu koko Philips Huen valikoimaan! Sisusta kotisi sisä- ja ulkotilat älyvalaisimilla ja -lampuilla ja lisää Philips Hue -järjestelmääsi kamerat ja tunnistimet.
660 tuotetta
Hue
Perifo-kisko 1 m
1 metriä
Sopii enintään 5:lle kohde-/riippuvalaisimelle
Sopii enintään 1 pienelle valoputkelle (compact light tube)
69,99 €
Hue
Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Akkukäyttöinen
Mukana seinäteline
179,99 €
20% alennusta Bridgellä!
White ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
69,99 €
Hue
Perifo 100 W:n 2-pistevirtalähde kattoon
Suunniteltu kattoon
Kahden kiskon väliin
Liitetään verkkovirtaan
Teho jopa 100 wattia
99,99 €
White ambiance
Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀54,2 cm
Jopa 3 500 luumenia
Synteettinen profiili
159,99 €
20% alennusta Bridgellä!
White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
159,99 €
White and color ambiance
Centris kattovalaisin neljällä spotilla
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
489,99 €
20% alennusta Bridgellä!
White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauhan jatko-osa, 1 metri
Integroitu LED
Edellyttää Gradient lightstrip -peruspakkausta
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
64,99 €
White and color ambiance
Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
179,99 €
20% alennusta Bridgellä!
White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
Mukana virtalähde
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
59,99 €
Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen
359,98 €
White and color ambiance
Slim Recessed Light -upotettava valaisin 170 mm
Ohut muotoilu sopii mataliin kattoihin
Jopa 1 500 luumenia
170 mm
Valkoista valoa ja värivaloa
109,99 €
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.