Tuki
Älykodin tuotteet

Älykodin tuotteet

Tutustu koko Philips Huen valikoimaan! Sisusta kotisi sisä- ja ulkotilat älyvalaisimilla ja -lampuilla ja lisää Philips Hue -järjestelmääsi kamerat ja tunnistimet.

Lähikuva edestä Perifo-kisko 1 m

Hue

Perifo-kisko 1 m
1 metriä
Sopii enintään 5:lle kohde-/riippuvalaisimelle
Sopii enintään 1 pienelle valoputkelle (compact light tube)

69,99 €

Lähikuva edestä Secure-kamera, jossa akku

Hue

Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Akkukäyttöinen
Mukana seinäteline

179,99 €

Lähikuva edestä GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

White ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

69,99 €

Lähikuva edestä Perifo 100 W:n 2-pistevirtalähde kattoon

Hue

Perifo 100 W:n 2-pistevirtalähde kattoon
Suunniteltu kattoon
Kahden kiskon väliin
Liitetään verkkovirtaan
Teho jopa 100 wattia

99,99 €

Lähikuva edestä Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen

White ambiance

Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀54,2 cm
Jopa 3 500 luumenia
Synteettinen profiili

159,99 €

Lähikuva edestä Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä

White and color ambiance

Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

159,99 €

Lähikuva edestä Centris kattovalaisin neljällä spotilla

White and color ambiance

Centris kattovalaisin neljällä spotilla
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

489,99 €

Lähikuva edestä Gradient lightstrip -valonauhan jatko-osa, 1 metri

White and color ambiance

Gradient lightstrip -valonauhan jatko-osa, 1 metri
Integroitu LED
Edellyttää Gradient lightstrip -peruspakkausta
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

64,99 €

Lähikuva edestä Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön

White and color ambiance

Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

179,99 €

Lähikuva edestä Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
Mukana virtalähde
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

59,99 €

Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku

Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen

359,98 €

Lähikuva edestä Slim Recessed Light -upotettava valaisin 170 mm

White and color ambiance

Slim Recessed Light -upotettava valaisin 170 mm
Ohut muotoilu sopii mataliin kattoihin
Jopa 1 500 luumenia
170 mm
Valkoista valoa ja värivaloa

109,99 €

Opas älykodin tuotteisiin

Mitä älykodin tuotteet ovat?

Mitkä älykodin tuotteet toimivat Google Homen kanssa?

Mitkä älykodin tuotteet toimivat Alexan kanssa?

Mitä älykodin laitteita on saatavilla valojen ohjaamiseen?

Mitä muita älykodin tuotteita valikoimassa on?

Tutustu älykodin tuotteisiin

älyvalaistus ja älykodin tuotteet

Älyvalaistuksen perusteet

Jos haluat tietää, mitä kaikkea älyvalaistuksella voi tehdä, tutustu älyvalaistusoppaaseemme.
älykkäät kodin turvan tuotteet

Mitä on turvallisuuden tunnetta lisäävä valaistus?

Älykäs kodin turva on enemmän kuin muutaman kirkkaan valon sijoittelua sinne tänne.

älykodin automaatiot

Älykodin automaatio

Philips Hue -valot, -tunnistimet ja -valvontakamerat yhdessä Hue sovelluksen kanssa turvaavat mielenrauhasi, olitpa sitten kotona tai matkoilla.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

