Bagian penting dari Philips Hue, akun Anda memastikan bahwa hanya Anda — dan orang-orang yang Anda beri wewenang — yang memiliki akses ke sistem Anda.
Privasi Anda, prioritas kami
Akun Philips Hue adalah cara aman untuk mengidentifikasi pemilik sistem Philips Hue. Hal ini memungkinkan Anda mengelola pengguna dan aplikasi mana yang memiliki akses ke produk Anda. Dalam waktu dekat, Anda perlu membuat akun Philips Hue. Ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kami mengelola data Anda? Baca Pemberitahuan Privasi
Kelola akses pengguna
Lihat (dan kendalikan!) siapa yang memiliki akses ke sistem Philips Hue Anda, baik itu aplikasi, ekosistem cerdas, maupun pengguna. Sesuaikan izin berdasarkan apa yang ingin Anda biarkan pengguna kendalikan — hanya lampu, lampu dan perangkat keamanan, atau semuanya.
Tambahkan lapisan keamanan ekstra
Akun memberi kita cara yang lebih andal untuk mengidentifikasi pemilik sistem Philips Hue. Anda bahkan dapat mengatur autentikasi dua faktor saat masuk ke akun Anda.
Kontrol lampu dari mana saja
Dengan akun dan Bridge, Anda akan mendapatkan akses ke kontrol Di luar rumah. Nyalakan dan matikan lampu, periksa Sistem Keamanan Anda, atau sesuaikan pengaturan Anda di Philips Hue app dari mana saja.
Kontrol beberapa Bridge
Punya lebih dari satu Bridge? Akhir tahun ini, Anda dapat menambahkan beberapa Bridge ke satu akun dan mengurutkannya ke dalam Rumah untuk menjaga agar sistem Anda tetap teratur.
Bandingkan izin pengguna
Ada empat jenis izin yang dapat Anda tetapkan kepada pengguna di akun Philips Hue Anda. Apa pun izin yang Anda miliki, Anda akan selalu dapat mengontrol lampu — bahkan saat internet mati.
Kontrol lampu tanpa internet
Tambahkan atau hapus lampu, sensor & sakelar¹
Buat, edit, hapus Ruangan & Zona
Buat, edit, hapus otomatisasi
Sinkronisasi: Tautkan aplikasi ke Spotify
Sinkronisasikan: Mulai atau hentikan
Aman: Mengaktifkan atau menonaktifkan sistem
Aman: Lihat siaran langsung & klip video kamera
Aman: Lihat lini masa peristiwa
Aman: Terima pemberitahuan
Aman: Kelola pengaturan kamera
Aman: Berlangganan paket
Aman: Hapus perangkat keamanan
Tambahkan atau hapus Bridge
Buat, ganti nama, hapus Beranda
Kelola izin pengguna
Apa yang dapat Anda lakukan dengan akun Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Hubungkan akun Philips Hue dan Spotify Anda untuk melihat lampu Anda bereaksi terhadap musik. Gunakan tab Sinkronisasi di aplikasi Hue untuk memulai dan mengubah ruangan menjadi konser pribadi.
Asisten rumah pintar
Hubungkan akun Philips Hue ke asisten rumah pintar, dan buat lampu bereaksi terhadap perintah Anda. Beri tahu lampu apa yang harus dilakukan, dan mereka akan melakukannya — lihat, tanpa tangan!
Keamanan rumah pintar
Dapatkan akses ke Philips Hue Secure, koleksi produk dan fitur keamanan rumah pintar kami.
Tanya jawab
Bagaimana cara membuat akun Hue?
Bagaimana cara membuat akun Hue?
Jika saya mendaftar akun Hue, apa yang terjadi dengan informasi yang saya berikan?
Jika saya mendaftar akun Hue, apa yang terjadi dengan informasi yang saya berikan?
Apakah saya bisa menggunakan akun Hue saya di beberapa perangkat?
Apakah saya bisa menggunakan akun Hue saya di beberapa perangkat?
Informasi apa yang dibutuhkan akun Hue?
Informasi apa yang dibutuhkan akun Hue?
Apakah autentikasi dua faktor diperlukan untuk login ke akun Hue?
Apakah autentikasi dua faktor diperlukan untuk login ke akun Hue?
Apakah saya akan menerima komunikasi pemasaran setelah saya mendaftar akun Hue?
Apakah saya akan menerima komunikasi pemasaran setelah saya mendaftar akun Hue?
1 Jika perangkat merupakan bagian dari pengaturan Philips Hue Secure, hanya pengguna dengan izin Keamanan: lanjutan atau Admin yang dapat menghapusnya.