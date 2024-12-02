Akun Philips Hue adalah cara aman untuk mengidentifikasi pemilik sistem Philips Hue. Hal ini memungkinkan Anda mengelola pengguna dan aplikasi mana yang memiliki akses ke produk Anda. Dalam waktu dekat, Anda perlu membuat akun Philips Hue. Ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kami mengelola data Anda? Baca Pemberitahuan Privasi