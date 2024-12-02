Akun Philips Hue

Akun Philips Hue

Bagian penting dari Philips Hue, akun Anda memastikan bahwa hanya Anda — dan orang-orang yang Anda beri wewenang — yang memiliki akses ke sistem Anda. 

Privasi Anda, prioritas kami

Akun Philips Hue adalah cara aman untuk mengidentifikasi pemilik sistem Philips Hue. Hal ini memungkinkan Anda mengelola pengguna dan aplikasi mana yang memiliki akses ke produk Anda. Dalam waktu dekat, Anda perlu membuat akun Philips Hue. Ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kami mengelola data Anda? Baca Pemberitahuan Privasi

 

Aplikasi Hue menampilkan layar Kelola anggota

Kelola akses pengguna

Lihat (dan kendalikan!) siapa yang memiliki akses ke sistem Philips Hue Anda, baik itu aplikasi, ekosistem cerdas, maupun pengguna. Sesuaikan izin berdasarkan apa yang ingin Anda biarkan pengguna kendalikan — hanya lampu, lampu dan perangkat keamanan, atau semuanya.

Ilustrasi kunci

Tambahkan lapisan keamanan ekstra

Akun memberi kita cara yang lebih andal untuk mengidentifikasi pemilik sistem Philips Hue. Anda bahkan dapat mengatur autentikasi dua faktor saat masuk ke akun Anda.

Seorang pria di aplikasi Hue di satu sisi gambar dan sebuah rumah di sisi lain

Kontrol lampu dari mana saja

Dengan akun dan Bridge, Anda akan mendapatkan akses ke kontrol Di luar rumah. Nyalakan dan matikan lampu, periksa Sistem Keamanan Anda, atau sesuaikan pengaturan Anda di Philips Hue app dari mana saja.

Kontrol beberapa Hue bridge dengan akun Hue

Kontrol beberapa Bridge

Punya lebih dari satu Bridge? Akhir tahun ini, Anda dapat menambahkan beberapa Bridge ke satu akun dan mengurutkannya ke dalam Rumah untuk menjaga agar sistem Anda tetap teratur.

Bandingkan izin pengguna

Ada empat jenis izin yang dapat Anda tetapkan kepada pengguna di akun Philips Hue Anda. Apa pun izin yang Anda miliki, Anda akan selalu dapat mengontrol lampu — bahkan saat internet mati.

Lampu

Keamanan: dasar

Keamanan: tingkat lanjut

Admin

Kontrol lampu tanpa internet

Tambahkan atau hapus lampu, sensor & sakelar¹

Buat, edit, hapus Ruangan & Zona

Buat, edit, hapus otomatisasi

Sinkronisasi: Tautkan aplikasi ke Spotify

Sinkronisasikan: Mulai atau hentikan

Aman: Mengaktifkan atau menonaktifkan sistem

Aman: Lihat siaran langsung & klip video kamera

Aman: Lihat lini masa peristiwa

Aman: Terima pemberitahuan

Aman: Kelola pengaturan kamera

Aman: Berlangganan paket

Aman: Hapus perangkat keamanan

Tambahkan atau hapus Bridge

Buat, ganti nama, hapus Beranda

Kelola izin pengguna

Apa yang dapat Anda lakukan dengan akun Philips Hue

Aplikasi Hue menampilkan tab Sinkronisasi dengan Spotify

Philips Hue + Spotify

Hubungkan akun Philips Hue dan Spotify Anda untuk melihat lampu Anda bereaksi terhadap musik. Gunakan tab Sinkronisasi di aplikasi Hue untuk memulai dan mengubah ruangan menjadi konser pribadi.

Temukan Philips Hue + Spotify
Google Nest mini, Apple HomePod mini, dan Amazon Echo dot di latar berlakang putih.

Asisten rumah pintar

Hubungkan akun Philips Hue ke asisten rumah pintar, dan buat lampu bereaksi terhadap perintah Anda. Beri tahu lampu apa yang harus dilakukan, dan mereka akan melakukannya — lihat, tanpa tangan!

Temukan kontrol suara
Keamanan rumah pintar

Keamanan rumah pintar

Dapatkan akses ke Philips Hue Secure, koleksi produk dan fitur keamanan rumah pintar kami.

Temukan keamanan rumah pintar

Tanya jawab

Bagaimana cara membuat akun Hue?

Jika saya mendaftar akun Hue, apa yang terjadi dengan informasi yang saya berikan?

Apakah saya bisa menggunakan akun Hue saya di beberapa perangkat?

Informasi apa yang dibutuhkan akun Hue?

Apakah autentikasi dua faktor diperlukan untuk login ke akun Hue?

Apakah saya akan menerima komunikasi pemasaran setelah saya mendaftar akun Hue?

1 Jika perangkat merupakan bagian dari pengaturan Philips Hue Secure, hanya pengguna dengan izin Keamanan: lanjutan atau Admin yang dapat menghapusnya.