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Hidup dengan Philips Hue

Hidup dengan Philips Hue

Lebih bersemangat. Lebih gembira. Lebih rileks. Lampu pintar meningkatkan setiap momen, setiap suasana hati, dan setiap memori yang Anda buat dalam kenyamanan rumah Anda.

Jelajahi Philips Hue

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Berbagai fungsi Philips Hue

Dengan lampu pintar Philips Hue, Hue Bridge, dan Philips Hue app, Anda memiliki sistem pencahayaan pintar yang lebih dari sekadar menyalakan dan mematikan lampu.

Rangkaian fitur lengkap

Rangkaian fitur lengkap

Otomatiskan lampu Anda, tambahkan aksesori cerdas, sinkronkan lampu Anda dengan layar — Philips Hue dikemas dengan berbagai fitur yang menjadikan pencahayaan jauh makin cerdas.

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Cara kerja

Cara kerja

Apa itu Hue Bridge, dan mengapa Anda membutuhkannya? Lihat cara kerja Philips Hue — dan betapa mudahnya Anda dapat memulai.

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suasana harmonis

...dan apa yang dapat Anda lakukan dengan Philips Hue

Dari sekadar mengatur suasana hati hingga menciptakan pengalaman imersif saat menonton TV, bermain game, atau mendengarkan musik, Philips Hue menghadirkan lebih dari apa yang Anda bayangkan. 

Jelajahi semua manfaat pencahayaan pintar

Berfungsi dengan Philips Hue

Philips Hue kompatibel dengan banyak perangkat, platform, dan asisten rumah pintar lainnya untuk mempermudah aktivitas Anda.

Lihat apa yang berfungsi dengan Philips Hue