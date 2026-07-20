Lebih bersemangat. Lebih gembira. Lebih rileks. Lampu pintar meningkatkan setiap momen, setiap suasana hati, dan setiap memori yang Anda buat dalam kenyamanan rumah Anda.
Berbagai fungsi Philips Hue
Dengan lampu pintar Philips Hue, Hue Bridge, dan Philips Hue app, Anda memiliki sistem pencahayaan pintar yang lebih dari sekadar menyalakan dan mematikan lampu.
Rangkaian fitur lengkap
Otomatiskan lampu Anda, tambahkan aksesori cerdas, sinkronkan lampu Anda dengan layar — Philips Hue dikemas dengan berbagai fitur yang menjadikan pencahayaan jauh makin cerdas.
Cara kerja
Apa itu Hue Bridge, dan mengapa Anda membutuhkannya? Lihat cara kerja Philips Hue — dan betapa mudahnya Anda dapat memulai.
...dan apa yang dapat Anda lakukan dengan Philips Hue
Dari sekadar mengatur suasana hati hingga menciptakan pengalaman imersif saat menonton TV, bermain game, atau mendengarkan musik, Philips Hue menghadirkan lebih dari apa yang Anda bayangkan.
Berfungsi dengan Philips Hue
Philips Hue kompatibel dengan banyak perangkat, platform, dan asisten rumah pintar lainnya untuk mempermudah aktivitas Anda.