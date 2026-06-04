Kontrol lampu dengan ponsel Anda

Aplikasi resmi Philips Hue

Aplikasi lampu pintar kami dapat diunduh secara gratis, mudah digunakan, dan menawarkan semua fitur yang Anda sukai di sistem Philips Hue.

Aplikasi Hue

Aplikasi Hue

Kontrol semua lampu Philips Hue Anda, baik menggunakan Bridge atau Bluetooth. Aplikasi utama untuk sistem Philips Hue, memungkinkan Anda menyalakan dan mematikan lampu, membuat otomatisasi dan timer, menyinkronkan lampu dengan TV dan musik, mengontrol sistem keamanan rumah pintar Anda, dan bahkan meningkatkan sistem Bluetooth dengan menambahkan Hue Bridge.

Unduh di app store Dapatkan di google play
Jelajahi aplikasi Hue
Aplikasi Sync desktop

Aplikasi desktop Hue Sync

Aplikasi desktop Hue Sync dibuat khusus untuk komputer. Favorit para gamer, aplikasi ini memasangkan lampu Philips Hue berkemampuan warna dengan apa pun yang Anda mainkan di layar komputer Anda.

Unduh di app store

Mac Big Sur dan versi lebih tinggi

Unduh di Windows store

Windows 10 (x64)

Hue Sync hanya dapat diunduh di desktop

Jelajahi Sinkronisasi dengan PC

Pelajari Hue

Cara kerja Hue

Cara kerja Hue

Pelajari lebih lanjut
Hal ini dapat dilakukan oleh Hue

Hal ini dapat dilakukan oleh Hue

Pelajari lebih lanjut
Jelajahi lampu

Jelajahi lampu

Beli

1. Tersedia pada TV QLED Samsung 2022 dan yang lebih baru dalam kisaran Q60 atau lebih tinggi (dukungan untuk Q700 akan segera hadir). Jika TV mendukung aplikasi Hue Sync TV, pilihan TV Anda akan muncul saat mencarinya di Aplikasi. Atau, lihat spesifikasi produk model TV Anda di www.samsung.com.