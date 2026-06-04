1. Tersedia pada TV QLED Samsung 2022 dan yang lebih baru dalam kisaran Q60 atau lebih tinggi (dukungan untuk Q700 akan segera hadir). Jika TV mendukung aplikasi Hue Sync TV, pilihan TV Anda akan muncul saat mencarinya di Aplikasi. Atau, lihat spesifikasi produk model TV Anda di www.samsung.com.