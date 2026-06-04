Aplikasi lampu pintar kami dapat diunduh secara gratis, mudah digunakan, dan menawarkan semua fitur yang Anda sukai di sistem Philips Hue.
Kontrol lampu dengan ponsel Anda
Aplikasi resmi Philips Hue
Aplikasi Hue
Kontrol semua lampu Philips Hue Anda, baik menggunakan Bridge atau Bluetooth. Aplikasi utama untuk sistem Philips Hue, memungkinkan Anda menyalakan dan mematikan lampu, membuat otomatisasi dan timer, menyinkronkan lampu dengan TV dan musik, mengontrol sistem keamanan rumah pintar Anda, dan bahkan meningkatkan sistem Bluetooth dengan menambahkan Hue Bridge.
Aplikasi desktop Hue Sync
Aplikasi desktop Hue Sync dibuat khusus untuk komputer. Favorit para gamer, aplikasi ini memasangkan lampu Philips Hue berkemampuan warna dengan apa pun yang Anda mainkan di layar komputer Anda.
Hue Sync hanya dapat diunduh di desktop
Pelajari Hue
1. Tersedia pada TV QLED Samsung 2022 dan yang lebih baru dalam kisaran Q60 atau lebih tinggi (dukungan untuk Q700 akan segera hadir). Jika TV mendukung aplikasi Hue Sync TV, pilihan TV Anda akan muncul saat mencarinya di Aplikasi. Atau, lihat spesifikasi produk model TV Anda di www.samsung.com.