Saat Anda memasangkan Philips Hue dengan Apple Home, Anda dapat menggunakan Siri untuk mengontrol lampu dengan suara Anda.
Perintah suara Siri mana yang Anda perlukan?
10 perintah Siri teratas untuk Philips Hue
- Nyalakan lampu.
- Matikan lampu.
- Matikan lampu lantai bawah.
- Nyalakan semua lampu ruang keluarga.
- Atur kecerahan di lantai bawah menjadi 50%.
- Lampu apa yang menyala di ruang keluarga?
- Atur lampu di kamar tidur ke biru.
- Selamat pagi.
- Selamat malam.
- Nyalakan Baca di ruang keluarga.
Perintah dasar Siri
- Temukan semua lampu Hue saya.
- Nyalakan lampu meja.
- Apakah lampu di lantai bawah menyala?
- Jadikan ruang keluarga saya lebih terang.
Perintah warna Siri
- Nyalakan lampu biru muda di ruang keluarga.
- Atur lampu di lorong ke emas.
- Atur lampu saya ke hijau limau.
- Atur lampu ruang keluarga ke ungu.
- Atur lampu meja nakas saya ke merah muda.
- Atur lampu dapur ke oranye.
Lampu pintar Philips Hue menawarkan 16 juta warna, jadi berkreasilah dengan warna yang ingin Anda masukkan ke perintah Siri. Pilih warna yang lebih melebur seperti merah lembayung, merah muda salem, toska, sian, biru langit, magenta, hijau daun, atau ungu muda untuk mempersonalisasi rumah Anda sepenuhnya.
Perintah suasana dan konsep cahaya
- Atur lampu di dapur ke Energize.
- Nyalakan Ocean dawn di ruang keluarga.
- Atur Savanna sunset di ruang belajar.
- Nyalakan Autumn gold di ruang baca.
- Atur kamar tidur ke Blue lagoon.
Dalam satu warna, Anda dapat menggunakan perintah suara untuk mengatur konsep cahaya, dirancang oleh desainer pencahayaan untuk memberikan cahaya atau suasana terbaik dalam aktivitas sehari-hari Anda, dengan tampilan kombinasi warna. Untuk menggunakan perintah ini, Anda harus menyimpan suasana yang ingin Anda gunakan di HomeKit.
Perintah Hue sync box
- Nyalakan Hue sync box.
- Matikan Hue sync box.
- Atur Hue sync box untuk mulai.
- Atur Hue sync box untuk berhenti.
- Atur Hue sync box ke PlayStation 4.
- Atur intensitas Hue sync box ke lembut.
- Atur intensitas Hue sync box ke sedang.
- Atur intensitas Hue sync box ke tinggi.
- Atur intensitas Hue sync box ke intens.
- Atur Hue sync box ke game/video/musik.