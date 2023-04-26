Dalam satu warna, Anda dapat menggunakan perintah suara untuk mengatur konsep cahaya, dirancang oleh desainer pencahayaan untuk memberikan cahaya atau suasana terbaik dalam aktivitas sehari-hari Anda, dengan tampilan kombinasi warna. Untuk menggunakan perintah ini, Anda harus menyimpan suasana yang ingin Anda gunakan di HomeKit.