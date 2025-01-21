Lampu plafon Muscari
Nikmati pencahayaan yang sesuai untuk momen Anda dan suasana dari cahaya kuning ke putih dengan lampu plafon Philips Hue White ambiance Muscari LED. Membantu Anda tertidur dan bangun dengan nyaman, berenergi serta membantu Anda berkonsentrasi, membaca, dan bersantai.
Sorotan produk
- White ambiance
- Memerlukan Hue Bridge
- Termasuk dimmer switch
- Terintegrasi dengan LED
- Aluminium
- Smart control dengan Hue bridge*
Peredupan tanpa instalasi
Terjamin lampu Philips Hue dapat diredupkan secara halus. Tidak terlalu terang. Tidak terlalu gelap. Pencahayaan yang pas. Tidak memerlukan kabel, tukang listrik, atau instalasi
Atur waktu untuk kenyamanan Anda
Philips Hue dapat membuat seolah-olah Anda berada di rumah, meskipun kenyataannya tidak, dengan menggunakan fungsi jadwal di aplikasi Philips Hue. Atur agar lampu menyala pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga lampu akan menyala saat Anda tiba di rumah. Anda bahkan dapat mengatur agar lampu kamar menyala pada waktu yang berbeda-beda. Dan tentu saja, Anda dapat mematikan lampu secara bertahap di malam hari, sehingga tidak perlu khawatir ada lampu yang masih menyala. Diperlukan sambungan dengan Philips Hue bridge untuk fungsi ini.
Bangun dan tidur secara perlahan
Philips Hue akan membantu Anda bangun tidur sesuai keinginan, membantu Anda memulai hari dengan segar. Kecerahan lampu akan meningkat secara bertahap seperti matahari terbit dan membantu Anda bangun secara perlahan, bukan dengan suara keras dari jam alarm. Mulailah hari Anda dengan cara yang benar. Di malam hari, cahaya putih kekuningan yang hangat dan menenangkan akan membantu Anda bersantai, rileks, dan mempersiapkan tubuh untuk tidur dengan nyenyak.
Kontrol nirkabel yang mudah dengan tombol peredup (tersedia)
Dengan tombol peredup menggunakan baterai untuk Philips Hue, Anda dapat mengontrol cahaya lampu nuansa putih Anda dengan mudah. Pilih 4 suasana cahaya yang berbeda hanya dengan menekan tombol, redupkan cahaya naik atau turun, dan gunakan dengan mudah. Tombol peredup dapat ditempatkan di mana saja di dok berukuran kecil dan elegan tanpa memerlukan kabel. Gunakan sebagai remote control atau sebagai sakelar lampu di dinding dan nikmati perpaduan cahaya yang sesuai untuk setiap momen hari Anda. Anda dapat menambahkan hingga 10 cahaya Hue ke satu tombol peredup.
Memerlukan Philips Hue bridge
Hubungkan lampu Philips Hue Anda dengan bridge untuk mengontrol lampu dari smartphone atau tablet melalui aplikasi Philips Hue.
Kontrol sesuai keinginan
Hubungkan lampu Philips Hue dengan Philips Hue bridge untuk menikmati kontrol optimal cahaya dari perangkat pintar melalui aplikasi Philips Hue. Atau, tambahkan sakelar pada sistem untuk menyalakan lampu. Atur waktu, notifikasi, alarm, dan lainnya untuk pengalaman seutuhnya dengan Philips Hue. Philips Hue berfungsi dengan Amazon Alexa*, Apple HomeKit, Google Home*, dan DingDong* kontrol suara yang efisien. Nyalakan dan matikan lampu, ubah suasana warna, dan aktifkan suasana pre-set dengan mudah menggunakan suara Anda.
Ciptakan suasana Anda dengan cahaya kuning ke putih
Atur suasana yang tepat untuk setiap momen dan hias rumah Anda dengan cahaya kuning ke putih. Nikmati suasana santai dengan cahaya kuning atau suasana nyaman untuk beristirahat. Nikmati suasana terang dan cerah dengan cahaya putih alami atau cahaya putih yang sejuk untuk rutinitas harian Anda.
Bersantai, membaca, berkonsentrasi, dan bangkitkan semangat dengan beragam penerangan
Cahaya memengaruhi suasana hati dan perilaku kita. Philips Hue dapat membantu Anda menyesuaikan rutinitas sehari-hari menjadi momen yang dapat Anda nikmati. Nikmati sarapan lezat dengan cahaya putih yang cerah dan sejuk yang membantu tubuh serta pikiran Anda lebih berenergi. Tetap fokus saat membaca dan menulis dengan cahaya putih terang yang dapat disesuaikan. Nikmati waktu tidur Anda dengan cahaya putih hangat yang lembut di penghujung hari yang sempurna.
Spesifikasi
Desain dan lapisan
Warna
Emas Champagne
Bahan
Logam