Sebagian besar produk Hue mendukung teknologi Hue MotionAware™. Namun, perangkat tertentu mungkin tidak mendukung teknologi MotionAware™ karena merupakan model lama yang tidak memiliki kapasitas memori untuk fitur baru atau karena sifat fungsinya dapat mencegahnya bekerja secara efisien dengan fitur ini (misalnya, baterai lebih cepat habis pada aksesori bertenaga baterai tertentu). Daftar di bawah ini menunjukkan perangkat dan ID modelnya yang tidak mendukung Hue MotionAware™. Anda dapat memeriksa apakah perangkat Anda memiliki ID model ini menggunakan Aplikasi Hue dengan membuka Pengaturan > Pembaruan perangkat lunak.