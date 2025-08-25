Sebagian besar produk Hue mendukung teknologi Hue MotionAware™. Namun, perangkat tertentu mungkin tidak mendukung teknologi MotionAware™ karena merupakan model lama yang tidak memiliki kapasitas memori untuk fitur baru atau karena sifat fungsinya dapat mencegahnya bekerja secara efisien dengan fitur ini (misalnya, baterai lebih cepat habis pada aksesori bertenaga baterai tertentu). Daftar di bawah ini menunjukkan perangkat dan ID modelnya yang tidak mendukung Hue MotionAware™. Anda dapat memeriksa apakah perangkat Anda memiliki ID model ini menggunakan Aplikasi Hue dengan membuka Pengaturan > Pembaruan perangkat lunak.
Bisakah perangkat Hue saya menggunakan MotionAware™?
|Jenis Produk
|ID Model
|Lampu meja Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Lampu Downlight Warna Hue
|LCT002
|Lampu Warna Hue
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Tombol Peredup
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Modul Tombol Dinding
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Tombol Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Sensor Gerak Dalam Ruangan
|SML001, SML003
|Sensor Gerak Luar Ruangan
|SML002, SML004
|Sensor Kontak
|SOC001
|Kamera / Bel Pintu
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Perangkat pihak ketiga (non-Hue maupun Friends of Hue)
|(Beberapa kemungkinan)
