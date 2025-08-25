Bisakah perangkat Hue saya menggunakan MotionAware™?

Sebagian besar produk Hue mendukung teknologi Hue MotionAware™. Namun, perangkat tertentu mungkin tidak mendukung teknologi MotionAware™ karena merupakan model lama yang tidak memiliki kapasitas memori untuk fitur baru atau karena sifat fungsinya dapat mencegahnya bekerja secara efisien dengan fitur ini (misalnya, baterai lebih cepat habis pada aksesori bertenaga baterai tertentu). Daftar di bawah ini menunjukkan perangkat dan ID modelnya yang tidak mendukung Hue MotionAware™. Anda dapat memeriksa apakah perangkat Anda memiliki ID model ini menggunakan Aplikasi Hue dengan membuka Pengaturan > Pembaruan perangkat lunak. 

Jenis Produk ID Model
Lampu meja Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Lampu Downlight Warna Hue LCT002
Lampu Warna Hue LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Tombol Peredup RWL020, RWL021, RWL022
Smart button ROM001, RDM003, RDM005
Modul Tombol Dinding RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Tombol Friends of Hue FOHSWITCH
Sensor Gerak Dalam Ruangan SML001, SML003
Sensor Gerak Luar Ruangan SML002, SML004
Sensor Kontak SOC001
Kamera / Bel Pintu CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Perangkat pihak ketiga (non-Hue maupun Friends of Hue) (Beberapa kemungkinan)

*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan