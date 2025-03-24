スマート照明アプリは無料でダウンロードできます。使用は簡単で、Philips Hue システムの便利な機能をすべて利用できます。
電話から照明をコントロール
Philips Hue 公式アプリ
Hue アプリ
現在ご利用中のシステムが Hue Bridge か Bluetooth かを問わず、すべてのPhilips Hue ライトを操作できます。Philips Hue システムのメインアプリを使えば、照明のオン・オフに加え、自動化やタイマーを設定したり、テレビや音楽にライトを同期したり、スマート ホーム セキュリティ システムをコントロールしたり、Hue Bridge を追加して現在の Bluetooth システムをアップグレードすることも可能です。
Hue Sync デスクトップアプリ
Hue Sync デスクトップアプリは、パソコンで利用できるよう特別に設計されています。ゲーマーに人気のアプリで、多彩なカラーを備える Philips Hue ライトを、パソコンでプレイ中のゲームなどと自由にペアリングできます。
Hue Sync はデスクトップのみにダウンロードできます
Hue Sync TV アプリ
Hue Sync TV アプリがあれば、ホームシアターの再生方法と関係なく、ホームシアターの照明をテレビ画面と同期させることができます。2022 年以降の Samsung 製テレビに対応します。¹
1. 2022 年以降に生産された Samsung QLED テレビで Q60 以上の製品に対応 (Q700 のサポート対応は近日中に開始予定)。ご利用中のテレビが Hue Sync TV アプリに対応している場合、「アプリ」で検索すると表示されます。または、ウェブサイト (www.samsung.com) にて、テレビの製品仕様を確認してください。