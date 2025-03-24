Hue アプリ

現在ご利用中のシステムが Hue Bridge か Bluetooth かを問わず、すべてのPhilips Hue ライトを操作できます。Philips Hue システムのメインアプリを使えば、照明のオン・オフに加え、自動化やタイマーを設定したり、テレビや音楽にライトを同期したり、スマート ホーム セキュリティ システムをコントロールしたり、Hue Bridge を追加して現在の Bluetooth システムをアップグレードすることも可能です。