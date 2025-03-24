電話から照明をコントロール

Philips Hue 公式アプリ

スマート照明アプリは無料でダウンロードできます。使用は簡単で、Philips Hue システムの便利な機能をすべて利用できます。

Hue アプリ

Hue アプリ

現在ご利用中のシステムが Hue Bridge か Bluetooth かを問わず、すべてのPhilips Hue ライトを操作できます。Philips Hue システムのメインアプリを使えば、照明のオン・オフに加え、自動化やタイマーを設定したり、テレビや音楽にライトを同期したり、スマート ホーム セキュリティ システムをコントロールしたり、Hue Bridge を追加して現在の Bluetooth システムをアップグレードすることも可能です。

アプリストアでダウンロード Google Play で入手
Hue アプリを詳しく見る
Sync デスクトップアプリ

Hue Sync デスクトップアプリ

Hue Sync デスクトップアプリは、パソコンで利用できるよう特別に設計されています。ゲーマーに人気のアプリで、多彩なカラーを備える Philips Hue ライトを、パソコンでプレイ中のゲームなどと自由にペアリングできます。

アプリストアでダウンロード

Mac Big Sur 以上

Microsoftストアでダウンロード

Windows 10（x64）

Hue Sync はデスクトップのみにダウンロードできます

PC との同期を究める
リビングルームのテレビに表示された Philips Hue Sync TV アプリ画面

Hue Sync TV アプリ

Hue Sync TV アプリがあれば、ホームシアターの再生方法と関係なく、ホームシアターの照明をテレビ画面と同期させることができます。2022 年以降の Samsung 製テレビに対応します。¹

Hue Sync TV アプリを詳しく見る

Hue について

Hue の仕組み

Hue の仕組み

詳しくはこちら
Hue でできること

Hue でできること

詳細
照明を詳しく調べる

照明を詳しく調べる

購入

1. 2022 年以降に生産された Samsung QLED テレビで Q60 以上の製品に対応 (Q700 のサポート対応は近日中に開始予定)。ご利用中のテレビが Hue Sync TV アプリに対応している場合、「アプリ」で検索すると表示されます。または、ウェブサイト (www.samsung.com) にて、テレビの製品仕様を確認してください。