ウェブページのコンテンツを、ウェブページでのアクションと連動させるために必要な cookie

当社の目的は、当社ウェブサイトの利用者とできる限り関係のある情報を利用者に提供することです。当社は、当社のサイトを、できる限りあらゆる利用者の関心事に対応できるようなものにできるよう努力しています。この努力は、当社ウェブサイトのコンテンツ全般だけでなく、ウェブサイトに表示する広告全般についても行われています。



当社サイトが利用者の関心事に対応できるものとなるよう、当社では、お客様が利用したシグニファイのウェブサイトに関する情報をもとに、お客様が関心を抱くであろう事項について把握し、お客様ごとに固有のプロファイルを作成することに努めています。その後当社では、前述の関心事をもとにお客様をいくつかのグループに分け、コンテンツや広告を、各グループの関心事に応じた内容に修正しています。具体的には、お客様の利用状況をもとに、お客様を、関心事が同じお客様のグループである、「フットボールに関心がある、30 歳から 45 歳の、子持ちで既婚者の男性」に分類するというような作業を行っています。このグループに対しては、もちろん、「旅行に関心がある、20 歳から 30 歳の独身女性」グループとは異なる広告を表示しています。



当社のウェブサイトを通じて cookie を保存する第三者も、前述の方法で、お客様の関心事を把握しようとする場合があります。この場合、当社ウェブサイトの利用情報が、お客様が過去に利用した、当社ウェブサイト以外のウェブサイトの利用情報と統合される場合があります。



当社がこの cookie を利用しない場合でも、 お客様の関心事に応じて手直しされていない別の広告が、当社のサイトに表示される場合がありますのでご注意ください。



この cookie を使うと、当社は、

