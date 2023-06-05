この簡単なガイドの手順に従うだけで、Philips Hue の魔法を体験できます。使い始めるのに配線も電気工事も必要ありません。
簡単な 4 つの手順
ステップ 2
光源の電源を入れる
スターター セットをお持ちの場合は、ご使用の照明器具に電球を取り付けて、壁のライトスイッチをオンにします。その他の Philips Hue ライトの場合は、接続して電源を入れるだけです。
ステップ 3
Hue Bridge を接続する
Hue Bridge を接続すると、電源が自動的に入ります。付属のネットワーク ケーブルを使って、Wi-Fi ルーターに接続します。ランプが 3 つ点灯すれば、準備完了です。
ステップ 4
Philips Hue アプリをダウンロードする
App Store または Google Play ストアに移動し、アプリをダウンロードします。スマートフォンをブ Hue Bridge と同じ Wi-Fi ネットワークに接続していることを確認してください。お使いの Hue ライトがアプリに表示されたら、Philips Hue をお楽しみください。
使い始める際に役立つヒント
コントロールに関するヒント
壁スイッチをお忘れなく
Philips Hue ライトとの接続を維持するため、照明のスイッチをオンにしておく必要があります。Hue Dimmer switch チをお使いのスイッチの横や上に設置すると、電源をオフにするのを防ぐことができます。
お部屋に関するヒント
リビングルームや寝室で使い始める
Philips Hue の可能性を十分に理解していただくために、最初はリビングルームや寝室など、効果を最も感じられる場所を選ぶことをお勧めします。システムはいつでもほかの部屋に拡張して、Philips Hue をさらに楽しむことができます。
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。