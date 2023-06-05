サポート
Philips Hue の使用を開始する

Philips Hue ライトの詳細と設置方法をご覧ください。スマート ホーム ライトを初めてご利用いただく方に最大限に活用していただけるよう役立つヒントをご用意しています。

簡単な 4 つの手順

この簡単なガイドの手順に従うだけで、Philips Hue の魔法を体験できます。使い始めるのに配線も電気工事も必要ありません。

ステップ 1

Hue 製品を準備する

さまざまな種類のソケットをご用意しています。また、調光可能なホワイトから、ホワイトとカラーを調整できるものまで多彩な照明効果が演出できます。

ステップ 2

光源の電源を入れる

スターター セットをお持ちの場合は、ご使用の照明器具に電球を取り付けて、壁のライトスイッチをオンにします。その他の Philips Hue ライトの場合は、接続して電源を入れるだけです。

Hue Bridge

ステップ 3

Hue Bridge を接続する

Hue Bridge を接続すると、電源が自動的に入ります。付属のネットワーク ケーブルを使って、Wi-Fi ルーターに接続します。ランプが 3 つ点灯すれば、準備完了です。

Hue アプリ

ステップ 4

Philips Hue アプリをダウンロードする

App Store または Google Play ストアに移動し、アプリをダウンロードします。スマートフォンをブ Hue Bridge と同じ Wi-Fi ネットワークに接続していることを確認してください。お使いの Hue ライトがアプリに表示されたら、Philips Hue をお楽しみください。

アプリについて

使い始める際に役立つヒント

コントロールに関するヒント

壁スイッチをお忘れなく

Philips Hue ライトとの接続を維持するため、照明のスイッチをオンにしておく必要があります。Hue Dimmer switch チをお使いのスイッチの横や上に設置すると、電源をオフにするのを防ぐことができます。

お部屋に関するヒント

リビングルームや寝室で使い始める

Philips Hue の可能性を十分に理解していただくために、最初はリビングルームや寝室など、効果を最も感じられる場所を選ぶことをお勧めします。システムはいつでもほかの部屋に拡張して、Philips Hue をさらに楽しむことができます。

 

Hue ファミリー

ファミリーをご紹介します

リビングルームから、バスルーム、庭まで、Philips Hueにはあらゆる場所にぴったりの照明があります。

お問い合わせはこちらから

ご質問やご不明な点があれば、よくある質問や使い方動画をご覧になるか、電話や電子メールでご遠慮なくお問い合わせください。

*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。 