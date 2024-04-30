あなたからのすべてのコマンドに応答するスマート ホームが完成 — あなたは、ただひとこと話しかけるだけです。
Philips Hue と Google Assistant
さらに高性能で賢くなった Googleアシスタント
スマート ホームを最大限に活用
点灯中も、夜の安眠前のくつろぎのひとときも、Philips Hue と Google アシスタントが連携して、あなたのためにスマート ホームを機能させます。
やさしく眠りにつき、自然な光で起床
「Gentle Sleep and Wake」コマンドを使えば、寝室のライトを自動で調節できます。おやすみ前はライトがゆっくり暗くなるように、朝はあなただけの太陽の光が自然な目覚ましコールに。
システムをセット アップする方法を選択してください
Bridge ですべてのスマート照明を思いのままに操作しましょう。Bridge 1 台ではカバーできないスペースですか？Bluetooth を使えば、1 室で最大 10 個のライトがご使用いただけます。
Google Nest を入手
Google Store で、Google Nest Mini、Google Nest Hub、Google Nest Hub Max など、Google Assistant 対応のスピーカーとディスプレイを探してください。