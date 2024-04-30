サポート

Philips Hue と Google Assistant

あなたからのすべてのコマンドに応答するスマート ホームが完成 — あなたは、ただひとこと話しかけるだけです。

さらに高性能で賢くなった Googleアシスタント

さらに高性能で賢くなった Googleアシスタント

スマート ホームを最大限に活用

点灯中も、夜の安眠前のくつろぎのひとときも、Philips Hue と Google アシスタントが連携して、あなたのためにスマート ホームを機能させます。

ソファに座り、サラウンドライティングとスマートスピーカーを隣のサイド テーブルに置いてテレビを見ている男性

声で照明をコントロール

Google アシスタントを使えば、Philips Hue ライトを、そして Hue Syncボックスまでもあなたの声で操作できます。

音声コマンドを見る
やさしく眠りにつき、自然な光で起床

やさしく眠りにつき、自然な光で起床

「Gentle Sleep and Wake」コマンドを使えば、寝室のライトを自動で調節できます。おやすみ前はライトがゆっくり暗くなるように、朝はあなただけの太陽の光が自然な目覚ましコールに。

 

スマート スピーカーを使って家に入るカップル

システムをセット アップする方法を選択してください

Bridge ですべてのスマート照明を思いのままに操作しましょう。Bridge 1 台ではカバーできないスペースですか？Bluetooth を使えば、1 室で最大 10 個のライトがご使用いただけます。

仕組みを知る
Google アシスタント と Philips Hue を設定します。

方法

Google アシスタント と Philips Hue を設定します。

以下の手順に従って、Google Home アプリで Philips Hue を設定してください。

ガイドを読む
Google Nest

Google Nest を入手

Google Store で、Google Nest Mini、Google Nest Hub、Google Nest Hub Max など、Google Assistant 対応のスピーカーとディスプレイを探してください。

Google ストアに移動