深いレベルで融合

Philips Hue は音楽のビートを反映したライト スクリプトを生成します。Spotify を使用すれば、アルゴリズムはさらに高度なものになります。ライト スクリプトは各曲のジャンル、雰囲気、拍節に完全に調和するよう調整されています。