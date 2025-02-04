Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

音楽と照明が融合し、視覚と音が深く絡まり合うことにより生み出される、かつてない体験。Philips Hue アカウントと Spotify アカウントを連携させれば、音楽に合わせて照明が反応します。

音楽に命を吹き込む

雰囲気のある音楽でリラックスしたり、自分の内なるロックスターと交信したり ― 音楽は聴いて、見て、感じる体験に変わります。

Philips Hue + Spotify の設定

Philips Hue + Spotify を使用するために必要なものは、Hue Bridge、カラー対応ライト、オーディオデバイスだけです。

Hue + Spotify をアプリで設定する ― ステップ 1

スペースの作成

Philips Hue アプリのエンターテインメント エリアに、カラー対応ライトを登録する必要があります。エンターテインメント エリアが未作成の場合は、アカウント連携時に設定できます。

Hue + Spotify をアプリで設定する ― ステップ 2

アカウントのリンク

Philips Hue app で [同期] タブに移動し、画面に表示される指示に従って Philips Hue と Spotify のアカウントにサインインします。

Hue + Spotify をアプリで設定する ― ステップ 3

音を視覚化

[同期] タブで [同期の開始] をタップし、Spotify のアカウントにログインしているデバイス (電話、タブレット、コンピューター) で曲やプレイリストを再生します。

光と音のシンフォニー

Philips Hue のスマートライトと Spotify の音楽は完璧に調和しています。音楽の力を最大限に引き出して、音楽体験を一変させましょう。

深いレベルでアプリと融合

深いレベルで融合

Philips Hue は音楽のビートを反映したライト スクリプトを生成します。Spotify を使用すれば、アルゴリズムはさらに高度なものになります。ライト スクリプトは各曲のジャンル、雰囲気、拍節に完全に調和するよう調整されています。

音楽とシンクロさせて照明をパーソナライズ

同期方法のパーソナライズ

ライトの強度、輝度、あるいはカラーパレットを、好みに合わせて微調整します。音楽の好みは人それぞれ、ライトもまた然りです。 

サウンド デバイスを使用して同期を行います

あらゆるオーディオ デバイスに対応

Philips Hue + Spotify 用のサウンド システムに、サイズ上の制約はありません。完全なサラウンド サウンド システムで楽しむもよし、スマートフォンに接続したヘッドフォンで気楽に楽しむのも自由です。

音楽とのシンクロを究める
Philips Hue カラー対応ライトで動作

Philips Hue カラー対応ライトで動作

お気に入りのスマート ライトで、エンターテインメント エリアを作成しましょう。Philips Hue + Spotify には、Philips Hue White and Color Ambiance ライトおよび Hue Bridge が必要です。 

コレクションを購入する
Philips Hue ライトの同期に使用する Spotify アプリおよびその機能

Spotify に登録する

Philips Hue + Spotify は、無料または有料の Spotify アカウントで動作します。Spotify アカウントを作成し、スマートフォンまたはコンピューター用のアプリをダウンロードして、曲やプレイリストの膨大なライブラリを楽しみましょう。 

Spotify のサイトに移動
Philips Hue 電球、Hue Bridge、スマート スポットライト一覧

シンクロに必要なもの

音楽に合わせてライトを反応させるためには、カラー対応の Philips Hue スマートライトと Hue Bridge が必要です。 

仕組みを知る

厳選

Go ポータブル アクセント照明

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FAQ

Spotify の音楽同期はすべての Hue 製品で使えますか？

Hue Sync アプリの Spotify との同期と音楽モードの違いは何ですか?

Hue + Spotify 連携とサードパーティ アプリの違いは何ですか？

Spotify のファミリーアカウントには対応していますか？ / どのタイプの Spotify アカウントに対応していますか？

Spotify のアカウントがなくても音楽の同期を使用できますか？

Hue の音楽同期機能を使用するには Spotify のプレミアムアカウントが必要ですか？

Philips Hue を Spotify に接続するにはどうすればよいですか？

音声アシスタントを使って Hue と Spotify のエクスペリエンスを制御できますか？

Spotify の機能にはどのバージョンのアプリが必要ですか？