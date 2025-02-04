音楽と照明が融合し、視覚と音が深く絡まり合うことにより生み出される、かつてない体験。Philips Hue アカウントと Spotify アカウントを連携させれば、音楽に合わせて照明が反応します。
音楽に命を吹き込む
雰囲気のある音楽でリラックスしたり、自分の内なるロックスターと交信したり ― 音楽は聴いて、見て、感じる体験に変わります。
Philips Hue + Spotify の設定
Philips Hue + Spotify を使用するために必要なものは、Hue Bridge、カラー対応ライト、オーディオデバイスだけです。
スペースの作成
Philips Hue アプリのエンターテインメント エリアに、カラー対応ライトを登録する必要があります。エンターテインメント エリアが未作成の場合は、アカウント連携時に設定できます。
アカウントのリンク
Philips Hue app で [同期] タブに移動し、画面に表示される指示に従って Philips Hue と Spotify のアカウントにサインインします。
音を視覚化
[同期] タブで [同期の開始] をタップし、Spotify のアカウントにログインしているデバイス (電話、タブレット、コンピューター) で曲やプレイリストを再生します。
光と音のシンフォニー
Philips Hue のスマートライトと Spotify の音楽は完璧に調和しています。音楽の力を最大限に引き出して、音楽体験を一変させましょう。
深いレベルで融合
Philips Hue は音楽のビートを反映したライト スクリプトを生成します。Spotify を使用すれば、アルゴリズムはさらに高度なものになります。ライト スクリプトは各曲のジャンル、雰囲気、拍節に完全に調和するよう調整されています。
同期方法のパーソナライズ
ライトの強度、輝度、あるいはカラーパレットを、好みに合わせて微調整します。音楽の好みは人それぞれ、ライトもまた然りです。
あらゆるオーディオ デバイスに対応
Philips Hue + Spotify 用のサウンド システムに、サイズ上の制約はありません。完全なサラウンド サウンド システムで楽しむもよし、スマートフォンに接続したヘッドフォンで気楽に楽しむのも自由です。
Spotify に登録する
Philips Hue + Spotify は、無料または有料の Spotify アカウントで動作します。Spotify アカウントを作成し、スマートフォンまたはコンピューター用のアプリをダウンロードして、曲やプレイリストの膨大なライブラリを楽しみましょう。