基礎知識
Bluetooth と Bridge のどちらがよいか
アプリ コントロール
LED技術

基礎知識

スマート照明の通信

「スマート」なものは何でも、指示を受信できる必要があります。 Hueスマート ライトは、ブリッジの有無に応じて、ZigbeeまたはBluetoothを使用して通信します。

スマートライトとZigbeeテクノロジー

Bridge がある場合

ZigBee

BridgeとBridge Proは、ルーターに接続してZigbeeネットワークを確立するスマート ハブです。 ライトを設置すると、ライトはブリッジや他のライトと通信できるようになります。

各ライトは信号のリピーターなので、ライトを追加することでネットワークを拡張できます。 これをメッシュネットワークと呼びます。

すべての機能を見る

ブリッジをルーターに接続する必要があるのはなぜですか?

HueライトはWi-Fiの速度を低下させますか?

インターネットがダウンしても照明は点灯しますか? 

スマートライトとBluetoothテクノロジー

Bridge がない場合

Bluetooth

スマートハブが必要ない場合は、Bluetoothを使用できます。 この方法では、モバイル デバイスを使用してライトと直接通信します。

あなた（およびデバイス）が移動すると、ネットワークも一緒に移動します。 そのため、ライトからどれだけ離れられるかには制限があります。

ブリッジとBluetoothの比較

Bluetoothから始めて、後からブリッジを追加できますか?

どのHueライトがBluetooth対応であるかを知るにはどうすればよいですか?

BluetoothとBridgeおよびBridge Proの比較

Hueシステムを比較する

各タイプのシステムで得られるものは次のとおりです: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro。

Bluetooth

Bluetooth について

Hueブリッジ

Hue ブリッジ を購入する

Hue Bridge Pro

Bridge Pro を購入する

通信プロトコル: デバイス同士がどのように「通信」するか

Bluetooth通信
Zigbeeメッシュネットワーク
Zigbee mesh network

範囲: 接続距離

In-room
Full-home
Full-home

サポートされるライトの最大数

10
50
150以上

サポートされるアクセサリの最大数

10
12
50+

チップ: 超高速応答用に設計

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU: 複雑なアルゴリズムを実行し、AI アプリケーションをサポートするよう設計

ARM Mali-G31 MP2

1つのアプリでコントロール: iOSとAndroid

対応機種: スマート ホームへ照明をシームレスに統合

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

音声コントロール: 音声コントロールパートナーとの互換性

限定

どこからでも制御可能: インターネット接続があれば

自動化の作成: 照明をルーチンにスケジュールする

限定

Hue Sync: 照明をテレビ、音楽、ゲーム、Hue Secureと同期します

Hue MotionAware™: ライトをモーションセンサーとして使用

Zigbeeセキュリティシステム保護

AES 128ビット暗号化
AES 128-bit encryption
Zigbee Trust Centerを使用した強化されたAES-128ビット暗号化
Philips Hue アプリでスマートLED照明をコントロール

アプリ コントロール

スマート ホーム コントロール

Hueアプリはコマンド センターです。 ガイド付きセットアップでシステムを準備します。タップするだけで、照明を瞬時に制御したり、自動化を作成したりできます。

アプリを詳しく調べる
オートメーション

オートメーション

照明とセキュリティ システムの定期的な設定を作成します。

 

 

Sync

Sync

ライトをテレビ、ゲーム、音楽と同期します。

 

 

在宅中、警備

セキュリティセンター

セキュリティ システムの概要を確認します。

 

 

カスタマイズ

アカウント

ユーザー権限、サードパーティのアクセスなどを管理します。

 

 

テクノロジー

当社のLED照明

美貌と知性。 当社の電球、ランプ、照明効果はすべて、オランダの本社で研究・設計されています。

 

クロマシンク
クロマシンク

クロマシンク™

すべてのスマート ライト間で精密なカラー マッチングを実現する、プロ仕様の家庭用照明です。 電球、ランプ、照明器具全体で色のムラを出すことなく、彩度の高い深みのある色、柔らかいパステルカラー、白色光の色合いを表現できます。

 

 

柔らかい白色のスマートライトを灯したベッドサイドランプ。

ホワイト

色温度: 2700 K

目に優しい柔らかな白色光。 

暖かみのあるオレンジ色のスマートライトを灯したベッドサイドランプ。

Hue ホワイトグラデーション

色温度: 2200-6500 K

暖かみのあるオレンジ色から涼しげなブルーまで網羅する、白色光の幅広いグラデーション。

柔らかなピンク色のスマートライトを灯したベッドサイドランプ。

フルカラー

色温度: 2200～6500 K 
1600万色以上 

白色光とフルカラーの幅広いグラデーション。

 

 

青、ピンク、紫、黄色の色調をブレンドしたスマートライトで壁を照らすHueグラデーション ライト チューブ。
グラデーション

グラデーション

色温度: 2200–6500 K +1,600 万色  

RGBWWICとみなされ、複数の色の光を同時に表示できることを意味します。 

Hue と他製品の違いとは? 色相グラデーション ライトは、LEDを個別ではなくグループで制御するため、常に均一で段階的な色のブレンドが得られます。

ブルーとピンクの繊細な色合いのスマートライトで照らされた寝室の壁。

ColorCast™

正確に配置されたLEDの革新的な設計により、他の光とは異なる色彩を投影します。

調光可能な温白色で灯る Hue スマート電球。
起床

フルスペクトラムの太陽光

フルスペクトラムで調節可能な白色光により、室内に日光を取り込みます。 最も暖かいキャンドルの炎の琥珀色の色合いから、最もクールで自然な青空の鮮明な白まで、幅広い白色の色調をお楽しみください。

超低照度の温白色スマート ライトで輝くHue Twilightベッドサイド ランプ。
深い調光

ウルトラロー調光

超低調光で最も優しいナイトライトを手に入れましょう。 照明を全体の明るさのわずか0.2% まで暗くします。

Hue について知る

*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。 