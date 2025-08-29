セットアップや使用が簡単でありながら、先進的な機能を備えたHueスマート ホームをご紹介します。
基礎知識
「スマート」なものは何でも、指示を受信できる必要があります。 Hueスマート ライトは、ブリッジの有無に応じて、ZigbeeまたはBluetoothを使用して通信します。
Bridge がある場合
BridgeとBridge Proは、ルーターに接続してZigbeeネットワークを確立するスマート ハブです。 ライトを設置すると、ライトはブリッジや他のライトと通信できるようになります。
各ライトは信号のリピーターなので、ライトを追加することでネットワークを拡張できます。 これをメッシュネットワークと呼びます。
Bridge がない場合
スマートハブが必要ない場合は、Bluetoothを使用できます。 この方法では、モバイル デバイスを使用してライトと直接通信します。
あなた（およびデバイス）が移動すると、ネットワークも一緒に移動します。 そのため、ライトからどれだけ離れられるかには制限があります。
BluetoothとBridgeおよびBridge Proの比較
各タイプのシステムで得られるものは次のとおりです: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro。
通信プロトコル: デバイス同士がどのように「通信」するか
範囲: 接続距離
サポートされるライトの最大数
サポートされるアクセサリの最大数
チップ: 超高速応答用に設計
GPU: 複雑なアルゴリズムを実行し、AI アプリケーションをサポートするよう設計
1つのアプリでコントロール: iOSとAndroid
対応機種: スマート ホームへ照明をシームレスに統合
音声コントロール: 音声コントロールパートナーとの互換性
どこからでも制御可能: インターネット接続があれば
自動化の作成: 照明をルーチンにスケジュールする
Hue Sync: 照明をテレビ、音楽、ゲーム、Hue Secureと同期します
Hue MotionAware™: ライトをモーションセンサーとして使用
Zigbeeセキュリティシステム保護
アプリ コントロール
Hueアプリはコマンド センターです。 ガイド付きセットアップでシステムを準備します。タップするだけで、照明を瞬時に制御したり、自動化を作成したりできます。
照明とセキュリティ システムの定期的な設定を作成します。
ライトをテレビ、ゲーム、音楽と同期します。
セキュリティ システムの概要を確認します。
ユーザー権限、サードパーティのアクセスなどを管理します。
テクノロジー
美貌と知性。 当社の電球、ランプ、照明効果はすべて、オランダの本社で研究・設計されています。
すべてのスマート ライト間で精密なカラー マッチングを実現する、プロ仕様の家庭用照明です。 電球、ランプ、照明器具全体で色のムラを出すことなく、彩度の高い深みのある色、柔らかいパステルカラー、白色光の色合いを表現できます。
色温度: 2700 K
目に優しい柔らかな白色光。
色温度: 2200-6500 K
暖かみのあるオレンジ色から涼しげなブルーまで網羅する、白色光の幅広いグラデーション。
色温度: 2200～6500 K
1600万色以上
白色光とフルカラーの幅広いグラデーション。
色温度: 2200–6500 K +1,600 万色
RGBWWICとみなされ、複数の色の光を同時に表示できることを意味します。
Hue と他製品の違いとは? 色相グラデーション ライトは、LEDを個別ではなくグループで制御するため、常に均一で段階的な色のブレンドが得られます。
正確に配置されたLEDの革新的な設計により、他の光とは異なる色彩を投影します。
フルスペクトラムで調節可能な白色光により、室内に日光を取り込みます。 最も暖かいキャンドルの炎の琥珀色の色合いから、最もクールで自然な青空の鮮明な白まで、幅広い白色の色調をお楽しみください。
超低調光で最も優しいナイトライトを手に入れましょう。 照明を全体の明るさのわずか0.2% まで暗くします。
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。