BridgeとBridge Proは、ルーターに接続してZigbeeネットワークを確立するスマート ハブです。 ライトを設置すると、ライトはブリッジや他のライトと通信できるようになります。

各ライトは信号のリピーターなので、ライトを追加することでネットワークを拡張できます。 これをメッシュネットワークと呼びます。

