お客様各位

本 Philips 製品をご購入いただき、ありがとうございます。Philips ブランドをお選びいただいたことを心から感謝するとともに、本製品のご使用をお楽しみいただけますことを願っております。 本製品は、通常の条件と動作での国内使用を目的として設計・開発されております。 パッケージに記載されている寿命は、1 日最長 3 時間、週 7 日使用した場合の平均稼働時間に基づいています。 製品の使用に関して何か問題が生じた場合は、まずユーザー マニュアルや当社ウェブサイトの情報を参照することをお勧めいたします。 本契約の条件に従い、製造者である Signify 社は、購入日から 二 (2) 年間、製品のハードウェア コンポーネントに材料および製造上の欠陥がないことを保証します。ただし、製品のパッケージに別の期間が記載されている場合はこの限りではありません。また、ユーザー マニュアルに記載されている手入れやクリーニングの方法に従って製品をメンテナンスすることを条件とします。 この限定保証は、出荷時に梱包されたハードウェアにのみ適用されます。 ハードウェア コンポーネントと一緒に梱包または販売されている場合でも、ソフトウェアにはこの限定保証は適用されません。 本機の使用が中断されないこと、またはエラーが発生しないことを保証するものではありません。 適用される法律に別段の定めがない限り、保証に基づく当社の義務は、当社の選択により、欠陥のある製品の修理もしくは交換品の提供、または欠陥のある製品の購入価格に対する適切なクレジットの提供のいずれかに限定されるものとします。 取り付けまたは取り外し費用および作業費用は、ガラスの破損、電池、交換可能な電球と同様に、保証から除外されます。 保証に基づく当社の救済措置は、適用される元の保証期間を延長または更新するものではありません。 当社は、当社の選択により、保証対象となる欠陥製品を、製品の機能に影響を及ぼさない設計または仕様の軽微な逸脱がある製品と交換する権利を有します。 本保証の下で有効な請求を行うには、要求に応じて、購入時の適切な領収書と当該欠陥製品 (分析のため) を当社 (または当社の代理人) に提示する必要があります。 本方針は、適用法で認められる最大限の範囲において、製品の欠陥または不適合に関連する当社の製造者としての全賠償責任を規定します。 当社は、その他の損失、間接的または結果的な損害 (データの損失、収入の損失を含むがこれに限定されない) についてお客様に対する賠償責任を負わず、また、定期的なメンテナンス、データの保存や復元などの活動についても補償しません。適用法から生じるお客様の法的権利は、自主的に提供される、このメーカー保証の影響を受けません。

Signify がサポート終了ポリシーに従ってこのデバイスのサポートを終了することを決定した場合には、本保証はサポート終了ポリシーに従うものとし、サポート終了ポリシーが本保証に優先するものとします。www.philips-hue.com/endofsupportpolicy

保証期間内のサービスに関するお問い合わせは、販売店または Philips Consumer Care センターまでご連絡ください。 お問合せ先の詳細は以下に記載されています。www.philips.com/lighting

設計および技術仕様の変更は留保されています。

Philips および Philips の盾のエンブレムは、Koninklijke Philips N.V. の登録商標です。