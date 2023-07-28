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右上隅にある検索アイコンをタップします。

検索バーに「Philips Hue」と入力します。「Hue スキル」をタップします。

「有効にする」をタップして使用します。

Philips Hue アカウントのページにリダイレクトされるので、お客様のアカウントにサインインしてください。

リンクしたい Hue ブリッジ を選択し、「次へ」をタップします。

「同意して続行」をタップします。