アレクサを使用すると、音声で照明をコントロールできます。また、家にあるすべてのスマート デバイスでカスタム オートメーションを作成することもできます。
必要なもの
Philips Hue をアレクサに接続するために必要なものがすべて揃っていることを確認してください。
Philips Hue ライト
どの Philips Hue ライトも、Amazonアレクサに接続してコントロールすることができます。
アレクサ対応デバイス
スクリーンとスピーカーのどちらを選択する場合でも、アレクサと連携するスマート デバイスが必要です。
アレクサ アプリ
Alexa アプリがモバイル デバイスにダウンロードされていることを確認してください。
Hue ブリッジ (全機能用)
Bluetooth を使用して Philips Hue をアレクサに接続することもできますが、Hue ブリッジ を使用するとさらに多くの機能が利用できるようになります。
必要なこと
Hue ライトをアレクサに接続するときは、Hue ブリッジ と Bluetooth のどちらで接続するかに応じて 2 つの方法があります。Hue ブリッジ で接続するときは、Matter 経由で自動的に接続されます。
Hue ブリッジ でセットアップする
- Amazon アレクサ アプリを開きます。
- [もっと見る] のタブで [スキルとゲーム] をタップします。
- 右上隅にある検索アイコンをタップします。
- 検索バーに「Philips Hue」と入力します。「Hue スキル」をタップします。
- 「有効にする」をタップして使用します。
- Philips Hue アカウントのページにリダイレクトされるので、お客様のアカウントにサインインしてください。
- リンクしたい Hue ブリッジ を選択し、「次へ」をタップします。
- 「同意して続行」をタップします。
- 「閉じる」をタップします。
Bluetooth で Philips Hue を設定する
- Philips Hue スマート ライトをオンにします。アレクサまたはアレクサ アプリに「新しい照明が見つかりました」と表示されたら、デバイスは使用できる状態になっています。
- Echo デバイスが照明を検出しない場合は、「アレクサ、デバイスを検出して」と言ってください。照明が見つかったら、「アレクサ、最初の照明をオンにして」と言ってください。
ただ「アレクサ」と言ってみてください。
Philips Hue をアレクサに接続できたら、これらの一般的な音声コマンドをテストしてみてください。
「照明をつけて」
「寝室の照明を消して」
「読書用の照明をつけて」
「リビング ルームを紫色に変えて」
「キッチンを北極のオーロラに設定して」
「照明を 30% に調光して。」
よくある質問
Philips Hue は Amazon アレクサに対応していますか。
Philips Hue は Amazon アレクサに対応していますか。
どの Amazon アレクサ デバイスで Philips Hue ライトをコントロールできますか。
どの Amazon アレクサ デバイスで Philips Hue ライトをコントロールできますか。
手持ちの Philips Hue ライトが Amazon アレクサ アプリで表示されないのはなぜですか。
手持ちの Philips Hue ライトが Amazon アレクサ アプリで表示されないのはなぜですか。
サポートを受ける
いつでもご相談ください。Philips Hue と Amazon アレクサのペアリングについてさらにサポートが必要な場合は、その他の質問と回答を確認するか、お問い合わせください。