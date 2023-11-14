Philips Hue と Matter

必要なもの

Philips Hue ブリッジを既にお持ちなら、準備完了です。ソフトウェア アップデートで Matter が自動的に有効化されるため、追加の操作は必要ありません。

すべての Philips Hue 製品 (新規および既存の製品を含む) は、Philips Hue ブリッジ経由で接続されているならば Matter 対応です。²