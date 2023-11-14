Matter は、シンプルさ、信頼性、相互運用性と安全性の原則に基づいています。これは、このプロトコルに基づいて構築されたデバイスが、現在も将来もシームレスに連携することを保証する印です。
Philips Hue と Matter
Philips Hue ブリッジ は Matter 対応
Philips Hue ブリッジはすべてを解放します — Matter も含め。Philips Hue ブリッジが Matter 対応に更新されたので、Hue ライトとアクセサリも自動的に Matter 対応になりました。¹
他のスマート ホーム デバイスと簡単に一体化
Matter 対応の他のスマート ホーム デバイスやアプリに加え、すべてのお気に入り (Amazon Alexa、Apple Home、Google アシスタント) に接続できます。今後登場するものも含まれます。
スマート照明のリーダー
Philips Hue とその親会社 Signify は、Connectivity Standard Alliance (旧 Zigbee Alliance) 理事会の会員です。私たちは Matter 運営委員会の積極的な会員として、この新しい標準規格の開発、テストおよび標準化に貢献してきました。
必要なもの
Philips Hue ブリッジを既にお持ちなら、準備完了です。ソフトウェア アップデートで Matter が自動的に有効化されるため、追加の操作は必要ありません。
すべての Philips Hue 製品 (新規および既存の製品を含む) は、Philips Hue ブリッジ経由で接続されているならば Matter 対応です。²
よくある質問
Matter の利点は何ですか。
Hue 製品のうち、Matter 対応のものはどれですか。
Matter 経由でデバイスを接続するには、Philips Hue ブリッジが必要ですか。
Matter と接続するにはどうすればよいですか。
Philips Hue で Matter を使用するためのハードウェア要件はありますか。
Matter で私のスマートホーム統合はより速く動作しますか。
サポートを受ける
いつでもご相談ください。Philips Hue と Matter の使用についてさらにサポートが必要な場合は、その他の質問と回答を確認するか、お問い合わせください。
- Philips Hue Play HDMI Syncボックスと Tap ダイヤル スイッチのダイヤルは、Matter に対応していません。
- Philips Hue ブリッジにより Matter 対応となるため、Bluetooth 経由で接続された製品は Matter では使用できません。
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。