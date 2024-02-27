Philips Hue の Google Home 音声コマンド

Philips Hue の Google Home 音声コマンド

Google アシスタントを使用して、Philips Hue ライトを数十の音声コマンドでコントロールできます。

Philips Hue 用の Google Home コマンド、トップ 10

  • 全部のライトをつけて。
  • 全部のライトを消して。
  • リビングルームではどのライトが点灯していますか？
  • キッチンではどのライトが点灯していますか？
  • 廊下のライトを暗くして。
  • ライトをスリープにして。
  • ライトを起動して。
  • 休憩室でリラックスを有効にして。
  • 書斎で読書を有効にして。
Philips Hueは、「OK Google」の音声でライトをコントロールできます。「OK Google」と声をかけ、自分のオリジナルのライトおよび部屋の設定をこれらの例の代わりに使います。

Google Home の基本的なコマンド

  • Hue ライトをオンにして。
  • キッチンではどのライトが点灯していますか？
  • 廊下のライトを暗くして。
  • キッチンのライトを 20% 明るくして。
  • リビングルームのライトを明るくして。
  • デスク ランプをオフにして。

Google Home のカラーのコマンド

  • リビングルームのライトをブルーにして。
  • 玄関の照明をゴールドにして。
  • 照明をライムグリーンにして。
  • ファミリー ルームの照明を紫にして。
  • ベッドサイドのテーブルランプをピンクにして。
  • キッチンのライトをオレンジにして。

このほか、クリムゾン、サーモン、オレンジ、イエロー、グリーン、ターコイズ、シアン、スカイブルー、ブルー、パープル、ピンク、ラベンダーなど何十色ものカラー名がお使いいただけます。

ライトレシピとシーンのコマンド

  • キッチンでやる気を出すを起動して。
  • リビングルームで洋上の夜明けを起動して。
  • 書斎でサバンナの夕日を起動して。
  • 休憩室でオータム ゴールドを起動して。
  • 主寝室で青い珊瑚礁を起動して。

やさしい就寝と起床のコマンド

  • やさしい目覚めをオンにして。
  • 朝 7 時に起こして。このコマンドで目覚ましをセットでき、ライトが 30 分前から徐々に明るくなり始めます。
  • 平日の朝 7 時に起こして。
  • やさしい目覚めをオンにして。
  • ライトをスリープにして。
  • ライトを起動して。
  • ブライアンの部屋のライトを起動して。
  • シンディの部屋のライトをスリープにして。

やさしい眠りと起床の機能には、ライトが睡眠サイクルに与える効果を取り入れています。Google に指示するだけで、自分専用の日の出や日の入りが設定できます。アラーム同期によるやさしい起床は現在、モバイル デバイスに対応していません。

Hue シンクボックス コマンド

  • Hue シンクボックス をオンにして。
  • ライトの同期を開始して。
  • Hue シンクボックス を HDMI 1 に設定して。
  • Hue シンクボックス をビデオに設定して。
  • Hue シンクボックス の強度を極端に設定して。
  • Hue シンクボックス を明るくして。

Philips Hue + Spotify のコマンド

  • 音楽の同期を開始して。
  • 音楽の同期を停止して。