Google アシスタントを使用して、Philips Hue ライトを数十の音声コマンドでコントロールできます。
どの Google Home 音声コマンドが必要ですか。
Google Home のカラーのコマンド
- リビングルームのライトをブルーにして。
- 玄関の照明をゴールドにして。
- 照明をライムグリーンにして。
- ファミリー ルームの照明を紫にして。
- ベッドサイドのテーブルランプをピンクにして。
- キッチンのライトをオレンジにして。
このほか、クリムゾン、サーモン、オレンジ、イエロー、グリーン、ターコイズ、シアン、スカイブルー、ブルー、パープル、ピンク、ラベンダーなど何十色ものカラー名がお使いいただけます。
やさしい就寝と起床のコマンド
- やさしい目覚めをオンにして。
- 朝 7 時に起こして。このコマンドで目覚ましをセットでき、ライトが 30 分前から徐々に明るくなり始めます。
- 平日の朝 7 時に起こして。
- やさしい目覚めをオンにして。
- ライトをスリープにして。
- ライトを起動して。
- ブライアンの部屋のライトを起動して。
- シンディの部屋のライトをスリープにして。
やさしい眠りと起床の機能には、ライトが睡眠サイクルに与える効果を取り入れています。Google に指示するだけで、自分専用の日の出や日の入りが設定できます。アラーム同期によるやさしい起床は現在、モバイル デバイスに対応していません。