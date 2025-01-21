サポート
Hue Bridge Pro

次世代のHueスマート ハブのご案内です。 高度なアルゴリズムとAIを搭載したチップを採用しており、これまで以上に高速でパワフルになりました。 MotionAware™でモーション センサー対応の照明を実現できます。セキュリティとライトを連携させて、さらに便利な機能をご利用いただけます。

製品の特徴

  • 150以上のライト、50以上のアクセサリに対応
  • MotionAware™でモーション センサー対応のライトを実現
  • Hue Syncサラウンド照明とセキュリティの連携を実現します
  • Apple Home、Alexa、Google Assistant、Samsung SmartThingsとの互換性
  • Zigbee Trust Centerによる高度な暗号化
Zigbee セキュリティ

プライバシーが最優先です。 Zigbee と Philips Hue は、スマートライトのエコシステムへの不正アクセスを防止します。

Hue MotionAware™

Bridge Pro独自のこの素晴しい新機能により、照明システムが自宅の周辺の動きに直感的に反応できるようになります。 同じ部屋に3台以上のライトを使用することで、あなたの存在を検出し、割り当てたすべてのライトをトリガーするモーションエリアを作成することができます。 別途モーション センサーは必要ありません。

容量が大きく、プロセッサが高速

Bridge ProはBridgeと比較して、3倍の容量、150以上のライト、50以上のアクセサリー、500のシーンをサポートします。さらに新しいHue Chip Proにより5倍の応答時間を実現します。   

どこからでもホーム全体をコントロール

Hue BridgeとBridge Proを使用することで、Hueアプリでどこからでもスマートホームシステムにアクセスできます。 照明の制御、セキュリティ通知の受信、またはシステムを設定してスケジュールに従った自動化を実現できます。

