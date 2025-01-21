次世代のHueスマート ハブのご案内です。 高度なアルゴリズムとAIを搭載したチップを採用しており、これまで以上に高速でパワフルになりました。 MotionAware™でモーション センサー対応の照明を実現できます。セキュリティとライトを連携させて、さらに便利な機能をご利用いただけます。