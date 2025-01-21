Hue HDMI sync box 4Kとテレビを連携して、新しいHueエンターテインメントの世界を体験しましょう。 カラーと調和した照明体験で、映画やテレビ番組、ゲームを高い臨場感とともにお楽しみいただけます。視聴体験を一新しましょう。 4K解像度と60Hzのリフレッシュレートに対応しています。Hueライトをお気に入りのコンテンツとシームレスに同期させ、画面上のあらゆる瞬間をシームレスに連動させる、滑らかでクリアな映像をお楽しみください。 コンパクト デザインとシンプルなHDMI設定により、Hue Play Sync Box 4Kは幅広いエンターテインメント空間にすんなりと溶け込みます。 Hueアプリでエンターテインメントエリアを設定し、Hue Play Sync Box 4Kと照明を同期させたら、視聴やプレイ内容に合わせて体験をカスタマイズしましょう。