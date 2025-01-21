正面のクローズアップ Hue Philips Hue Play HDMI シンクボックス 4K

Philips Hue Play HDMI シンクボックス 4K

Hue HDMI sync box 4Kとテレビを連携して、新しいHueエンターテインメントの世界を体験しましょう。 カラーと調和した照明体験で、映画やテレビ番組、ゲームを高い臨場感とともにお楽しみいただけます。視聴体験を一新しましょう。 4K解像度と60Hzのリフレッシュレートに対応しています。Hueライトをお気に入りのコンテンツとシームレスに同期させ、画面上のあらゆる瞬間をシームレスに連動させる、滑らかでクリアな映像をお楽しみください。 コンパクト デザインとシンプルなHDMI設定により、Hue Play Sync Box 4Kは幅広いエンターテインメント空間にすんなりと溶け込みます。 Hueアプリでエンターテインメントエリアを設定し、Hue Play Sync Box 4Kと照明を同期させたら、視聴やプレイ内容に合わせて体験をカスタマイズしましょう。

製品の特徴

  • 4K解像度（60Hz）対応
  • Hueアプリでコンテンツ同期
  • シンプルでコンパクト デザイン
  • Hue Bridgeで最大10台の照明を追加可能
  • 設定と取り付けが簡単
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Philips Hue ライトをTV画面とシンクロする

Philips Hue ライトをTV画面とシンクロする

Philips Hue Play HDMI Sync Box でメディア体験を没入感いっぱいに。ストリーミングデバイス、テレビゲーム機、セットトップボックスといった HDMI メディアデバイスに Sync Box を接続するだけで、Netflix や Amazon Prime などのストリーミングサービスで視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHue ライトの明かりがシンクロします。

仕様

デザインと表面加工

  • カラー

    マットブラック

  • 素材

    プラスチック

耐久性

追加機能/付属品

外装の寸法と重量

消費電力

製品寸法・重量

サービス

技術仕様

電球

同梱内容

サポート対象

その他