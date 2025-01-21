テレビをただの視聴から、没入型の体験へと変換します。 Hue スクリーンシンクを使えば、Hueのエンターテインメントの世界をすぐにお楽しみいただけます。 テレビに簡単に取り付けでき、画面上のコンテンツとHueのライトをリアルタイムでシンクロさせ、あらゆる瞬間を光と色の美しく調和した演出で彩ります。 お気に入りの映画、ドラマ、スポーツをシンクロしましょう — お気に入りのアプリでのストリーミングでも、テレビ放送の視聴にも対応します。 魚眼レンズが、画面の端から端までをすべて捉えます。 高度な同期アルゴリズムがすべての色を分析し、最適な光の同期を実現するため、お部屋の照明条件が変わっても、Hueのライトがあらゆるアクションを忠実に再現します。 Hueアプリでエンターテインメントエリアを設定し、Hue Playの画面同期機能で照明を手軽にシンクロできます。視聴内容に合わせて体験を自在にカカスタマイズしましょう。