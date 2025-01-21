正面のクローズアップ Hue Philips Hue Play スクリーンシンク

Philips Hue Play スクリーンシンク

テレビをただの視聴から、没入型の体験へと変換します。 Hue スクリーンシンクを使えば、Hueのエンターテインメントの世界をすぐにお楽しみいただけます。 テレビに簡単に取り付けでき、画面上のコンテンツとHueのライトをリアルタイムでシンクロさせ、あらゆる瞬間を光と色の美しく調和した演出で彩ります。 お気に入りの映画、ドラマ、スポーツをシンクロしましょう — お気に入りのアプリでのストリーミングでも、テレビ放送の視聴にも対応します。 魚眼レンズが、画面の端から端までをすべて捉えます。 高度な同期アルゴリズムがすべての色を分析し、最適な光の同期を実現するため、お部屋の照明条件が変わっても、Hueのライトがあらゆるアクションを忠実に再現します。 Hueアプリでエンターテインメントエリアを設定し、Hue Playの画面同期機能で照明を手軽にシンクロできます。視聴内容に合わせて体験を自在にカカスタマイズしましょう。

製品の特徴

  • シンプルなプラグアンドプレイ ソリューション
  • Hueアプリであらゆるコンテンツを同期
  • 魚眼レンズを使った全画面キャプチャ
  • 高度なカラーマッチングアルゴリズム
  • Hueの設定とのシームレスな連携
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Philips Hue ライトをTV画面とシンクロする

Philips Hue ライトをTV画面とシンクロする

Philips Hue Play HDMI Sync Box でメディア体験を没入感いっぱいに。ストリーミングデバイス、テレビゲーム機、セットトップボックスといった HDMI メディアデバイスに Sync Box を接続するだけで、Netflix や Amazon Prime などのストリーミングサービスで視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHue ライトの明かりがシンクロします。

仕様

デザインと表面加工

  • カラー

    ブラック

  • 素材

    プラスチック

耐久性

追加機能/付属品

外装の寸法と重量

消費電力

製品寸法・重量

サービス

技術仕様

電球

同梱内容

サポート対象

その他