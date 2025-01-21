*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。
A60 - E26 スマート電球 - 1100
プレミアム品質の温白色 (2700K) をお届けする、これまでにないスマートな電球です。 最大1100ルーメンの明るさと調光機能を備えており、Hueアプリから最大輝度から 5％ までの範囲をスムーズに調整できるため、ニーズに合わせてライトをカスタマイズできます。
製品の特徴
- 最大 1100 ルーメン
- 温白色光 (2700K)
- 5%の低輝度に対応した調光機能
- アプリまたは音声によるコントロール
- 取り付けと使用が簡単
Bluetooth アプリで最大 10 個の照明を制御
Hue Bluetooth アプリを使えば、ご家庭の1 室で複数の Hue スマートライトを制御できます。最大 10 個のスマートライトを加えて、すべてモバイルデバイスでのボタン操作だけで制御可能です。
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
柔らかい白色の光でぴったりの雰囲気に
Hue の電球や照明設備は柔らかい白色の光を採用。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、必要に応じた適切な暖かみの光でご自宅を満たせます。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
仕様
耐久性
耐久性
スイッチサイクル数
50,000
公称寿命
25,000