正面のクローズアップ Hue White ambiance A60 - E26 スマート電球 - 1100

A60 - E26 スマート電球 - 1100

最もスマートな電球で、自然な日光の恩恵をお届けします。再設計によって消費電力の 40％ 削減し、フルスペクトルの白色光を搭載しています。心地よいキャンドルライトのような色合いから、元気が出るような鮮やかな白色光まで、自由に調節できます。 さらに、最大輝度から0.2%まで調光できる超低輝度の調光機能を搭載しているため、光をさらにカスタマイズできます。

製品の特徴

  • 最大 1100 ルーメン
  • フルスペクトラムの光 (1000-20000K)
  • 0.2%の低輝度に対応した調光機能
  • アプリまたは音声によるコントロール
  • 取り付けと使用が簡単
Bluetooth アプリで最大 10 個の照明を制御

Hue Bluetooth アプリを使えば、ご家庭の1 室で複数の Hue スマートライトを制御できます。最大 10 個のスマートライトを加えて、すべてモバイルデバイスでのボタン操作だけで制御可能です。

照明をあなたの声で制御*

Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。

暖かみのある温白色からクール ホワイトまで、ぴったりの雰囲気に

これらの電球や照明設備は温白色光からクール ホワイトまで、さまざまな色合いを作りだします。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、日々のニーズに合わせたぴったりな光と陰がご自宅を満たします。

Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用

Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。

仕様

*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。 