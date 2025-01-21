最もスマートな電球で、自然な日光の恩恵をお届けします。再設計によって消費電力の 40％ 削減し、フルスペクトルの白色光を搭載しています。心地よいキャンドルライトのような色合いから、元気が出るような鮮やかな白色光まで、自由に調節できます。 さらに、最大輝度から0.2%まで調光できる超低輝度の調光機能を搭載しているため、光をさらにカスタマイズできます。