正面のクローズアップ Hue White ambiance E17口金 LED スマート電球

E17口金 LED スマート電球

Philips Hue ホワイトグラデーション電球は、伝統的なスタイルと最新のスマート照明機能が融合した製品です。 暖色系から寒色系の白色光をお楽しみいただけます。お部屋の雰囲気を完璧に演出するとともに、インテリアを引き立てます。 超低調光機能により、電球の明るさを最大輝度のわずか 0.2% まで下げることができ、最も柔らかい光を演出します。 新機能や改良点が盛り込まれた、最新モデルの洗練された2層構造の電球です

製品の特徴

  • 最大 470 ルーメン
  • フルスペクトラムの昼光（1000-20000K）
  • 0.2%の低輝度に対応した調光機能
  • リアルなキャンドルエフェクト
  • アプリと音声によるコントロール
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照明をあなたの声で制御*

照明をあなたの声で制御*

Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。

暖かみのある温白色からクール ホワイトまで、ぴったりの雰囲気に

暖かみのある温白色からクール ホワイトまで、ぴったりの雰囲気に

これらの電球や照明設備は温白色光からクール ホワイトまで、さまざまな色合いを作りだします。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、日々のニーズに合わせたぴったりな光と陰がご自宅を満たします。

Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用

Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用

Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。

仕様

電球の特性

  • ランプの形状

    無指向性キャンドル

  • ソケット

    E17

  • 調光機能

デザインと表面加工

耐久性

環境

追加機能/付属品

照明の特性

その他

外装の寸法と重量

外装に関する情報

消費電力

製品寸法・重量

サービス

技術仕様

電球

同梱内容

サポート対象

その他