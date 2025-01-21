E17口金 LED スマート電球
Philips Hue ホワイトグラデーション電球は、伝統的なスタイルと最新のスマート照明機能が融合した製品です。 暖色系から寒色系の白色光をお楽しみいただけます。お部屋の雰囲気を完璧に演出するとともに、インテリアを引き立てます。 超低調光機能により、電球の明るさを最大輝度のわずか 0.2% まで下げることができ、最も柔らかい光を演出します。 新機能や改良点が盛り込まれた、最新モデルの洗練された2層構造の電球です
製品の特徴
- 最大 470 ルーメン
- フルスペクトラムの昼光（1000-20000K）
- 0.2%の低輝度に対応した調光機能
- リアルなキャンドルエフェクト
- アプリと音声によるコントロール
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
暖かみのある温白色からクール ホワイトまで、ぴったりの雰囲気に
これらの電球や照明設備は温白色光からクール ホワイトまで、さまざまな色合いを作りだします。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、日々のニーズに合わせたぴったりな光と陰がご自宅を満たします。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
仕様
電球の特性
電球の特性
ランプの形状
無指向性キャンドル
ソケット
E17
調光機能
〇