Philips Hue ホワイトグラデーション電球は、伝統的なスタイルと最新のスマート照明機能が融合した製品です。 暖色系から寒色系の白色光をお楽しみいただけます。お部屋の雰囲気を完璧に演出するとともに、インテリアを引き立てます。 超低調光機能により、電球の明るさを最大輝度のわずか 0.2% まで下げることができ、最も柔らかい光を演出します。 新機能や改良点が盛り込まれた、最新モデルの洗練された2層構造の電球です