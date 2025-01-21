*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。
A60 - E26 スマート電球 - 1100
消費電力を40%削減し、Chromasync™高精度カラーマッチングとフルスペクトル白色光を搭載した、最もスマートな電球です。自然な日光の恩恵をお届けします。 理想的な白色光の色やトーンを実現し、さらにフル輝度から0.2%までの超低輝度の調光までカスタマイズできます。
製品の特徴
- 最大 1100 ルーメン
- フルスペクトラムの光 (1000-20000K)
- 0.2%の低輝度に対応した調光機能
- Chromasync™ 高精度カラー
- アプリまたは音声によるコントロール
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
カラフルなスマート ライトでパーソナライズされた空間を構築する
1600 万色以上に変化するカラフルなライトが部屋の印象を一変させ、あらゆる場面に適した雰囲気を作り出します。ボタンを押すだけで、パーティのお祝いムードを演出したり、リビング ルームを映画館に変えたり、色のアクセントでインテリアの効果を高めたりすることができます。
暖かみのある温白色からクール ホワイトまで、ぴったりの雰囲気に
これらの電球や照明設備は温白色光からクール ホワイトまで、さまざまな色合いを作りだします。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、日々のニーズに合わせたぴったりな光と陰がご自宅を満たします。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
仕様
耐久性
スイッチサイクル数
50,000
公称寿命
25,000