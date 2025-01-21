*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。
フルカラー シングルランプ E26 800lm
電球色からクール ホワイトまでのホワイト カラーと、1,600 万色の照明を作り出すホワイト グラデーション シングル ランプ スマートでお部屋に彩りを加えませんか。インスタント ライトは Bluetooth を使用してワンルームで簡単に操作でき、Hue Bridge に接続すると全機能をご利用いただけるようになります。
製品の特徴
- フルカラー
- Bluetooth 対応
- Hue Bridge 対応
- 最大 806 ルーメン*
- 1600 万色以上のフルカラー ライト
- スマート コントロール
- Hue ブリッジ を加えてさらに便利に
明るさが 60 W 電球相当のこれらの電球は、ソファで読書したり、音楽を聴いたり、寝室でくつろいだりするのに十分な電球色＆昼光色やカラー系の光を発します
Bluetooth アプリで最大 10 個の照明を制御
Hue Bluetooth アプリを使えば、ご家庭の1 室で複数の Hue スマートライトを制御できます。最大 10 個のスマートライトを加えて、すべてモバイルデバイスでのボタン操作だけで制御可能です。
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
カラフルなスマート ライトでパーソナライズされた空間を構築する
1600 万色以上に変化するカラフルなライトが部屋の印象を一変させ、あらゆる場面に適した雰囲気を作り出します。ボタンを押すだけで、パーティのお祝いムードを演出したり、リビング ルームを映画館に変えたり、色のアクセントでインテリアの効果を高めたりすることができます。
暖かみのある温白色からクール ホワイトまで、ぴったりの雰囲気に
これらの電球や照明設備は温白色光からクール ホワイトまで、さまざまな色合いを作りだします。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、日々のニーズに合わせたぴったりな光と陰がご自宅を満たします。
日々の活動に最適なライト レシピを使用する
日々の生活に合わせて特別にデザインされた 4 つのプリセット ライト レシピで、より楽しく快適な一日を過ごしましょう。2 つのクールなレシピ、「やる気を出す」、「集中する」は朝や集中力が必要な場面にぴったり。「読書をする」、「くつろぐ」という暖かいレシピは、快適な読書をサポートし、ざわついた心を落ち着かせます。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
仕様
電球の寸法
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)
62x108