Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用

Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。