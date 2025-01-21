Philips Hue E17口金 フルカラー電球は、伝統的なスタイルと最新のスマート照明機能が融合した製品です。 暖色系から寒色系の白色光をはじめとした、数百万色もの豊かな色彩をお楽しみいただけます。お部屋の雰囲気を完璧に演出するとともに、インテリアを引き立てます。 超低輝度調光機能により、電球の明るさを最大輝度の 0.2% まで下げることができるため、さまざまな調光レベルでも一貫した色再現性を維持します。 自然な日光のような明るさで室内を彩るフルスペクトルデイライト機能など、新機能や改良点が盛り込まれた、洗練された2層構造の最新モデル電球です。 夏の夕暮れの温かみのある色合いでのリラックスや、冬の空の澄んだ白色色で活力を得ましょう。 Chromasync 機能を搭載しているため、複数の電球間で 1600 万色の色調を正確に一致させ、色のずれも発生しません。 Matterに対応しているため、他のスマートホーム機器とのシームレスな接続ができます。 Hue Bridge を使えば、さらに多くの機能を利用できます。