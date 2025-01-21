E17口金 LED スマート電球
Philips Hue E17口金 フルカラー電球は、伝統的なスタイルと最新のスマート照明機能が融合した製品です。 暖色系から寒色系の白色光をはじめとした、数百万色もの豊かな色彩をお楽しみいただけます。お部屋の雰囲気を完璧に演出するとともに、インテリアを引き立てます。 超低輝度調光機能により、電球の明るさを最大輝度の 0.2% まで下げることができるため、さまざまな調光レベルでも一貫した色再現性を維持します。 自然な日光のような明るさで室内を彩るフルスペクトルデイライト機能など、新機能や改良点が盛り込まれた、洗練された2層構造の最新モデル電球です。 夏の夕暮れの温かみのある色合いでのリラックスや、冬の空の澄んだ白色色で活力を得ましょう。 Chromasync 機能を搭載しているため、複数の電球間で 1600 万色の色調を正確に一致させ、色のずれも発生しません。 Matterに対応しているため、他のスマートホーム機器とのシームレスな接続ができます。 Hue Bridge を使えば、さらに多くの機能を利用できます。
製品の特徴
- 最大 470 ルーメン
- フルスペクトラムの昼光（1000-20000K）
- 0.2%の低輝度に対応した調光機能
- Chromasync™ による正確なカラーマッチング
- アプリと音声によるコントロール
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
カラフルなスマート ライトでパーソナライズされた空間を構築する
1600 万色以上に変化するカラフルなライトが部屋の印象を一変させ、あらゆる場面に適した雰囲気を作り出します。ボタンを押すだけで、パーティのお祝いムードを演出したり、リビング ルームを映画館に変えたり、色のアクセントでインテリアの効果を高めたりすることができます。
暖かみのある温白色からクール ホワイトまで、ぴったりの雰囲気に
これらの電球や照明設備は温白色光からクール ホワイトまで、さまざまな色合いを作りだします。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、日々のニーズに合わせたぴったりな光と陰がご自宅を満たします。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
仕様
電球の特性
電球の特性
ランプの形状
無指向性キャンドル
ソケット
E17
調光機能
〇