*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。
Hue グラデーションライトリボン エクステンション 1 メートル
1 メートルのエクステンションで ambiance gradient lightstrip を延長し、さらに広いエリアをカラフルな光のブレンドで包んでみませんか。こちらは、ambiance gradient lightstrip 専用です。
製品の特徴
- 複数色を同時に発光
- 電源ユニット付属
- Bluetooth または Hue ブリッジ でコントロール
- 2 m（10 m まで拡張可能）
- 最大 1800 ルーメン
Bluetooth アプリで最大 10 個の照明を制御
Hue Bluetooth アプリを使えば、ご家庭の1 室で複数の Hue スマートライトを制御できます。最大 10 個のスマートライトを加えて、すべてモバイルデバイスでのボタン操作だけで制御可能です。
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
カラフルなスマート ライトでパーソナライズされた空間を構築する
1600 万色以上に変化するカラフルなライトが部屋の印象を一変させ、あらゆる場面に適した雰囲気を作り出します。ボタンを押すだけで、パーティのお祝いムードを演出したり、リビング ルームを映画館に変えたり、色のアクセントでインテリアの効果を高めたりすることができます。
柔らかい白色の光でぴったりの雰囲気に
Hue の電球や照明設備は柔らかい白色の光を採用。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、必要に応じた適切な暖かみの光でご自宅を満たせます。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
シームレスに色をブレンド
1 本の LED ストリップで、シームレスに混ざりあう豊かな色彩を演出します。ライトの色が自然に溶け合う、ユニークな照明効果を楽しめます。
曲げて、切って、延長する
フレキシブルに使えるグラデーション ライトリボンは、用途に合わせて曲げたり、長さを変えることができます。グラデーション ライトリボンをエクステンションで延長して、さらに広い範囲を照らすことも、小さなスペースに合わせて短く切ることも可能です。
Philips Hue グラデーション ライトリボン ベース ユニットが必要
1 m 単位のエクステンションを追加することで、Philips Hue グラデーション ライトリボンを最大 10 m まで延長できます。部屋全体のコーブ照明やベッドの下など、さらに広いエリアを指定色のなめらかなグラデーションで演出します。この製品は、Philips Hue グラデーション ライトリボンの延長のみにお使いいただけます。
ダイナミックな照明シーン
生き生きとした照明で、特別な瞬間をもっと豊かなものにしましょう。ダイナミック シーンを使用すると、あらゆる場面で最適なムードを演出できます。
仕様
デザインと表面加工
カラー
ホワイト
カラー
16 mln
素材
シリコン