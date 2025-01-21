*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。
Hue Festavia ボール型屋外ストリング ライト 7メートル (22フィート)
パティオやポーチなど、屋外のあらゆる場所で、居心地のよい照明やカラフルなパーティーの雰囲気を演出します。 飛散防止ボール型電球ストリングライトは、グラデーションの作成や、アニメーションのような照明効果の演出に最適です。グラデーションのある光や白色光を鮮やかに放ちます。 安全な低電圧システムにより、付属の電源を使用して既存の電源コンセントに接続できます。
製品の特徴
- 6.7 m、電球8個付き
- 高照度で交換可能な電球 (50ルーメン)
- フルスペクトラムの光 (1000-20000K)
- 音楽の同期とダイナミックな効果
- 低電圧電源ユニット付属
プラグアンドプレイで簡単設定
Festaviaボール型ストリング ライトは低電圧であるため、付属の電源コードでコンセントに差し込むだけで使用できます。 複雑な配線は必要ありません。 また、既存の低電圧セットアップにストリング ライトを追加することで、屋外スペースのどこにでも他のライトと統合することができます。 ボール型ストリング ライトは、ストリングの端をつないだ延長はできませんが、延長ストリングに付属のT型コネクタを使用することで、2本のストリング ライトを電源ユニットに接続できます。
天候に左右されない優れた耐久性
雨の日も、晴れの日も、雪の日も、Festaviaボール型ストリング ライトは一年中屋外で使用できるようにデザインされています。 活躍間違いなしのライトです。どのようなシーンでもご利用いただけます。 耐久性に優れたガラス風の電球は、防水性、耐候性、飛散防止性を備えています。もちろん電球は交換可能です。
色鮮やかなパーティー、暖かい光でのリラックスに
Chromasync™技術によるフルカラーLEDを内蔵したボール型ストリングライトです。屋外のお祝いに最適な明るい白色光や鮮明な彩りをお届けします。 パーティーで音楽をお楽しみですか? ライトを曲に合わせて同期できます。音楽と色彩の連携をお楽しみください。 リラックスタイムには、超低照度のライトをお楽しみいただけます。暖色からクールな白色光まで幅広く対応しています。 きらめくキャンドルの光など、照明シーンや特殊効果でさらに居心地のよい雰囲気を演出しましょう。
パーティの照明とスピリット
Festaviaボール型電球は、スタイリッシュで目を引くLightguideデザインが特徴的で、点灯時でも消灯時でも、屋外空間を美しく演出します。 ライトガイド電球には、色、明るさ、光の方向をバランスよく調整し、最適な効果をもたらす特徴的なインナーチューブを搭載しています。 ストリング全体に複数の色のグラデーションを設定したり、季節の照明シーンから選んだり、特別な照明効果を使用して、パーティーや特別な日、屋外でのリラックスタイムなどのムードにぴったり合わせたりと、自由にカスタマイズできます。
仕様
デザインと表面加工
カラー
ブラック
素材
合成物質