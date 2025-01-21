プラグアンドプレイで簡単設定

Festaviaボール型ストリング ライトは低電圧であるため、付属の電源コードでコンセントに差し込むだけで使用できます。 複雑な配線は必要ありません。 また、既存の低電圧セットアップにストリング ライトを追加することで、屋外スペースのどこにでも他のライトと統合することができます。 ボール型ストリング ライトは、ストリングの端をつないだ延長はできませんが、延長ストリングに付属のT型コネクタを使用することで、2本のストリング ライトを電源ユニットに接続できます。