思いのままにコントロール

Philips Hue ライトをブリッジに接続して、無限の可能性を発見しましょう。公式アプリ「Philips Hue」を使ってスマートフォンやタブレットからライトをコントロールしたり、ライトと連動可能なアクセサリーをシステムに追加したりすることができます。タイマー、通知、アラームなどを設定して、Philips Hue の機能を存分に活用してください。Philips Hue は Amazon Alexa、Apple Homekit、Google Home とも連動するため、ライトを音声でコントロールすることも可能です。