Hue Play ウォールウォッシャー
広範囲を照らすことのできる、非常にコンパクトなデザインの Play ウォール ウォッシャーは、テレビを最大限に引き立ててくれます。 ColorCast テクノロジーとスタイリッシュなアルミニウムのデザインが特徴的です。ホームシアターをはじめとしたさまざまなシーンに最適なカラフルなアクセントとして機能します。
製品の特徴
- カラーキャスト技術
- 1035 ルーメン
- 高さ x 幅: 15.7 x 9.1 cm
- マット ホワイト
- アルミ
声で照明を制御
照明を Hue ブリッジに接続させ、Alexa、Apple HomeKit、および Google アシスタントと組み合わせれば、音声で制御できるようになります。簡単な音声命令で、点灯・消灯の切り替え、調光、照明シーンの設定までもが可能です。
アプリで設定をカスタマイズ
エンターテインメント メディア体験をあなた独自のものに。アプリを使えば、輝度や速度といったライト設定の変更に加えて、デフォルトの起動設定も行えます。
思いのままにコントロール
Philips Hue ライトをブリッジに接続して、無限の可能性を発見しましょう。公式アプリ「Philips Hue」を使ってスマートフォンやタブレットからライトをコントロールしたり、ライトと連動可能なアクセサリーをシステムに追加したりすることができます。タイマー、通知、アラームなどを設定して、Philips Hue の機能を存分に活用してください。Philips Hue は Amazon Alexa、Apple Homekit、Google Home とも連動するため、ライトを音声でコントロールすることも可能です。
スマート スイッチとセンサーなど、さまざまな機能を追加しましょう
スマート調光スイッチやモーション センサーなどのさまざまなアクセサリーを使用して、Hue スマート照明システムを強化しましょう。 1つの Hue Bridge には最大12個のアクセサリーを接続できるため、自宅を完全に自動化できます。
仕様
デザインと表面加工
カラー
ホワイト
素材
合成物質