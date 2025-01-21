サポート
正面のクローズアップ Hue フルカラー Hue Play ウォールウォッシャー

Hue Play ウォールウォッシャー

広範囲を照らすことのできる、非常にコンパクトなデザインの Play ウォール ウォッシャーは、テレビを最大限に引き立ててくれます。 ColorCast テクノロジーとスタイリッシュなアルミニウムのデザインが特徴的です。ホームシアターをはじめとしたさまざまなシーンに最適なカラフルなアクセントとして機能します。

製品の特徴

  • カラーキャスト技術
  • 1035 ルーメン
  • 高さ x 幅: 15.7 x 9.1 cm
  • マットブラック
  • アルミ
声で照明を制御

声で照明を制御

照明を Hue ブリッジに接続させ、Alexa、Apple HomeKit、および Google アシスタントと組み合わせれば、音声で制御できるようになります。簡単な音声命令で、点灯・消灯の切り替え、調光、照明シーンの設定までもが可能です。

アプリで設定をカスタマイズ

アプリで設定をカスタマイズ

エンターテインメント メディア体験をあなた独自のものに。アプリを使えば、輝度や速度といったライト設定の変更に加えて、デフォルトの起動設定も行えます。

思いのままにコントロール

思いのままにコントロール

Philips Hue ライトをブリッジに接続して、無限の可能性を発見しましょう。公式アプリ「Philips Hue」を使ってスマートフォンやタブレットからライトをコントロールしたり、ライトと連動可能なアクセサリーをシステムに追加したりすることができます。タイマー、通知、アラームなどを設定して、Philips Hue の機能を存分に活用してください。Philips Hue は Amazon Alexa、Apple Homekit、Google Home とも連動するため、ライトを音声でコントロールすることも可能です。

スマート スイッチとセンサーなど、さまざまな機能を追加しましょう

スマート スイッチとセンサーなど、さまざまな機能を追加しましょう

スマート調光スイッチやモーション センサーなどのさまざまなアクセサリーを使用して、Hue スマート照明システムを強化しましょう。 1つの Hue Bridge には最大12個のアクセサリーを接続できるため、自宅を完全に自動化できます。

デザインと表面加工

  • カラー

    ブラック

  • 素材

    合成物質

