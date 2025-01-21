Play gradient ライトチューブ ラージ
Play gradient light tube large (ブラック) で、ご自宅に映画館のような雰囲気を。 テレビの下に設置または取り付けて、カラフルな光の演出をお楽しみください。 チューブを回転させて、あらゆる方向へと照射することができます。サラウンド照明に最適なアイテムです。
製品の特徴
- ±10 年の寿命
- 60 インチ以上の大型テレビ用
- 白色光とカラーをブレンド
- Philips Hue Bridge と Hue sync box が必要
- 電源付属
かつてないホームエンターテインメント体験
カラー対応のスマート照明を映画やゲームと簡単に同期させ、心を揺さぶるホームエンターテインメントを実現するスマート照明ブランドは Philips Hue だけです。革新的な Hue Sync テクノロジーにより、視聴中または再生中のコンテンツに応じてライト スクリプトがリアルタイムで移り変わり、色の効果により部屋全体に広がったかのような体験を味わうことができます。
シームレスに色をブレンド
1 つのランプで、なめらかに混ざりあう豊かな色彩を演出します。テレビの背後の壁面を照らすライトの色が自然に溶け合う、独特の照明効果を楽しむことができます。
Hue Sync モバイル アプリと Hue ブリッジが必要
ライトチューブには、Hue Sync Box、公式アプリ「Hue Sync」、および Hue ブリッジが必要です。Hue ブリッジを使用すると、公式アプリ「Philips Hue」を通して、家全体に最大 50 個のライトとアクセサリを追加したり、タイマーやルーチンを作成したり、家の内外を問わずどこからでも照明をコントロールしたりすることもできます。Hue Sync Box と Hue ブリッジは別売りです。
光のグラデーションを壁に投影する
ライトチューブは 340 度回転させることができるため、お好みの場所に豊かな色彩の光を当て、テレビ自体にグレアを生じさせずに間接照明を演出できます。
2 つのサイズであらゆるテレビに対応
ライトチューブには 2 つのサイズがあります。55 インチまでのテレビには小型ライト チューブを、60 インチ以上のテレビには大型ライト チューブをおすすめします。
サラウンドライティングについて詳しく知る
魔法のようなサラウンドライティング体験を。ライトチューブは画面全体のコンテンツをリアルタイムで反映し、テレビ視聴とゲーム体験をさらに魅力的に演出します。他の Philips Hue カラー対応ライトとペアリングすれば、さらなる臨場感をお楽しみいただけます。Hue Sync Box と Hue ブリッジ (別売) が必要です。
高品質で用途の広いデザイン
頑丈で高品質の材料で製造されたライトチューブは、テレビの足下に置くことも、テレビ台の底面や上の棚に取り付けることもできます。場所がどこであれ、色とりどりの光のグラデーションにより明るく大胆に照らされます。
仕様
デザインと表面加工
デザインと表面加工
カラー
ブラック
素材
金属
プラスチック