*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。
先行予約
Hue TVライトリボン 65 インチ
画面のコンテンツに合わせて多彩に色が変わる Philips Hue Play gradient lightstrip で、劇場での感動をご家庭で。付属の取り付けプレートにより、55 インチから 60 インチの壁掛け型テレビ、スタンド型テレビへの取り付けに対応しています。
製品の特徴
- Hue Bridge が必要です
- 65 ～ 70 インチ テレビ用
- 電源および取付具付属
- 白色光とカラーをブレンド
- Hue ブリッジと Hue Sync Box が必要
シームレスに色をブレンド
1 つのTVライトリボンで、なめらかに混ざりあう豊かな色彩を演出します。テレビの背後の壁面を照らすライトの色が自然に溶け合う、独特の照明効果を楽しむことができます。
サラウンドライティングについて詳しく知る
魔法のようなサラウンドライティング体験を。Hue TVライトリボンは画面全体のコンテンツをリアルタイムで反映し、45 度の光投影によってテレビ視聴とゲーム体験をさらに魅力的に演出します。* Philips Hue Play HDMI Sync Box と Hue ブリッジ (別売) が必要です。
かつてないホームエンターテインメント体験
カラー対応のスマート照明を映画やゲームと簡単に同期させ、心を揺さぶるホームエンターテインメントを実現するスマート照明ブランドは Philips Hue だけです。革新的な Hue Sync テクノロジーにより、視聴中または再生中のコンテンツに応じてライト スクリプトがリアルタイムで移り変わり、色の効果により部屋全体に広がったかのような体験を味わうことができます。
簡単設置
Philips Hue TVライトリボン 55~60インチ専用は、テレビ エンターテインメント用に特別に設計され、付属の取付ブラケットによりすばやく簡単に取り付けることができます。
55～60インチTV専用
TVライトリボンは、55～60インチTV専用の製品です。設置用の専用パーツを背面の四隅に貼り付けることで、簡単に取付ができます。
Hue ブリッジ と Hue Sync Box が必要
Philips Hue TVライトリボン 55~60インチ専用には、Philips Hue HDMI Sync Box、公式アプリ「Hue Sync」、および Hue ブリッジ が必要です。Hue ブリッジを使用すると、公式アプリ「Philips Hue」を通して、家全体に最大 50 個のライトとアクセサリを追加したり、タイマーやルーチンを作成したり、家の内外を問わずどこからでも照明をコントロールしたりすることもできます。Philips Hue HDMI Sync Box と Hue ブリッジは別売りです。
仕様
デザインと表面加工
デザインと表面加工
カラー
ブラック
カラー
Gradient
素材
シリコン