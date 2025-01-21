かつてないホームエンターテインメント体験

カラー対応のスマート照明を映画やゲームと簡単に同期させ、心を揺さぶるホームエンターテインメントを実現するスマート照明ブランドは Philips Hue だけです。革新的な Hue Sync テクノロジーにより、視聴中または再生中のコンテンツに応じてライト スクリプトがリアルタイムで移り変わり、色の効果により部屋全体に広がったかのような体験を味わうことができます。