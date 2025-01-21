Hue グラデーション フロアライト
スリムかつスタイリッシュなデザインのホワイトの Signe フロアライトでご自宅の装飾を引き立て、いくつもの色をブレンドして独特の光のグラデーションで壁を彩りましょう。
製品の特徴
- ±10 年の寿命
- 白色光とカラーライトをブレンド
- 簡単にワイヤレス調光
- Bluetooth と Hue Bridge との互換性あり
- アプリまたは音声でライトをコントロール
Bluetooth アプリで最大 10 個の照明を制御
Hue Bluetooth アプリを使えば、ご家庭の1 室で複数の Hue スマートライトを制御できます。最大 10 個のスマートライトを加えて、すべてモバイルデバイスでのボタン操作だけで制御可能です。
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
カラフルなスマート ライトでパーソナライズされた空間を構築する
1600 万色以上に変化するカラフルなライトが部屋の印象を一変させ、あらゆる場面に適した雰囲気を作り出します。ボタンを押すだけで、パーティのお祝いムードを演出したり、リビング ルームを映画館に変えたり、色のアクセントでインテリアの効果を高めたりすることができます。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
ダイナミックな照明シーン
生き生きとした照明で、特別な瞬間をもっと豊かなものにしましょう。ダイナミック シーンを使用すると、あらゆる場面で最適なムードを演出できます。
シームレスに色をブレンド
1 つのライトで、なめらかに混ざりあう豊かな色彩を演出します。ライトの色が自然に溶け合う、独特の照明効果を楽しむことができます。
暖色から寒色まで、スマートライトで空間を演出
暖色系から寒色系までの50,000以上のパターンの中から、お好みの色合いを選んで、バスルームでのさまざまなシーンや時間帯に合わせて、完璧な雰囲気を演出しましょう。 朝は明るい白色光でエネルギッシュかつ集中力を高められる環境を演出したり、夜のリラックスタイムには柔らかい電球色の照明で快適な雰囲気を演出したり、用途はさまざまです。
映画、テレビ番組、音楽、ゲームとのシンクロ
スマートライトをアクションシーンや音楽のビートとシンクロさせ、臨場感のある新しいエンターテイメント体験をしましょう*。Hue ライトを映画や音楽（Spotify との連動も）、テレビ番組、またはゲームに同期する方法を選択し、エンターテインメントエリアの フルカラー Hue ライトシンクロの様子をお楽しみください。 *Hue ブリッジが必要です。
仕様
デザインと表面加工
デザインと表面加工
カラー
ホワイト
素材
アルミ